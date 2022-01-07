На Байконуре готовятся отражать теракты

07 января 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

На территории Байконура ограничены передвижения и введен запрет на продажу алкоголя Фото: Роскосмос новость из сюжета Беспорядки в Казахстане В казахстанском городе Байконур, арендованном Россией, установили повышенный уровень террористической опасности. Соответствующее решение принял глава населенного пункта Константин Бусыгин. До 19 января в городе запрещена торговля алкоголем и ограничены перемещения в ночное время. «В связи с произошедшими на территории Республики Казахстан террористическими проявлениями главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным на территории города с 12 часов 00 минут 7 января 2022 года до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года установлен повышенный („синий“) уровень террористической опасности. Введенные дополнительные меры и временные ограничения направлены исключительно на обеспечение безопасности личности, общества и государства на территории города Байконур», — сообщается на официальном сайте администрации Байконура. Ранее Бусыгин ограничил передвижения по городу с одиннадцати вечера до шести утра и закрыл контрольно-пропускные пункты до 19 января. С 7 января на территории Байконура запретили торговать спиртными напитками в розничных магазинах. Продавать алкоголь можно только в кафе и ресторанах, которые обязаны закрываться в десять вечера. Глава Байконура также создал народные дружины на городских предприятиях. Совместно с полицией они будут патрулировать улицы города. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме была усилена вооруженная охрана, передает RT. Россия взяла в аренду Байконур до 2050 года. На его территории размещены одноименный космодром и инфраструктура, необходимая для проживания персонала и членов их семей. Байконур не является субъектом РФ — он по-прежнему находится под юрисдикцией Казахстана. При этом его временно наделили статусом города федерального назначения России. Обстановка в Казахстане накалилась в начале января. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил на всей территории страны чрезвычайное положение. Антитеррористическую операцию проводят в одном из центров беспорядков — Алматы. В результате протестов погибли 18 силовиков, еще 748 пострадали. Местные СМИ указывают на почерк боевиков, действующих на территории страны. В рамках миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан прибыли военные России и Беларуси. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В казахстанском городе Байконур, арендованном Россией, установили повышенный уровень террористической опасности. Соответствующее решение принял глава населенного пункта Константин Бусыгин. До 19 января в городе запрещена торговля алкоголем и ограничены перемещения в ночное время. «В связи с произошедшими на территории Республики Казахстан террористическими проявлениями главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным на территории города с 12 часов 00 минут 7 января 2022 года до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года установлен повышенный („синий“) уровень террористической опасности. Введенные дополнительные меры и временные ограничения направлены исключительно на обеспечение безопасности личности, общества и государства на территории города Байконур», — сообщается на официальном сайте администрации Байконура. Ранее Бусыгин ограничил передвижения по городу с одиннадцати вечера до шести утра и закрыл контрольно-пропускные пункты до 19 января. С 7 января на территории Байконура запретили торговать спиртными напитками в розничных магазинах. Продавать алкоголь можно только в кафе и ресторанах, которые обязаны закрываться в десять вечера. Глава Байконура также создал народные дружины на городских предприятиях. Совместно с полицией они будут патрулировать улицы города. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме была усилена вооруженная охрана, передает RT. Россия взяла в аренду Байконур до 2050 года. На его территории размещены одноименный космодром и инфраструктура, необходимая для проживания персонала и членов их семей. Байконур не является субъектом РФ — он по-прежнему находится под юрисдикцией Казахстана. При этом его временно наделили статусом города федерального назначения России. Обстановка в Казахстане накалилась в начале января. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил на всей территории страны чрезвычайное положение. Антитеррористическую операцию проводят в одном из центров беспорядков — Алматы. В результате протестов погибли 18 силовиков, еще 748 пострадали. Местные СМИ указывают на почерк боевиков, действующих на территории страны. В рамках миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан прибыли военные России и Беларуси.