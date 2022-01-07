07 января 2022

В Казахстане задержали более 4 тысяч протестующих. Среди них иностранцы

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В Казахстане задержаны иностранные жители Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,2 тысяч человек в ходе беспорядков в стране. Об этом сообщает МВД республики.

«По всему Казахстану в органы полиции доставлены 4266 человек. В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщает teleegram-канал «NUR.KZ» со ссылкой на ведомство. О каком именно государстве идет речь, не уточняется.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Спустя три дня жители захватили ряд госучреждений, под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы.

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил у ОДКБ военную помощь. По его словам, республике требуется поддержка в преодолении «террористической угрозы». Комендатура Алма-Аты сообщила о том, что в городе было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики.

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Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,2 тысяч человек в ходе беспорядков в стране. Об этом сообщает МВД республики. «По всему Казахстану в органы полиции доставлены 4266 человек. В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщает teleegram-канал «NUR.KZ» со ссылкой на ведомство. О каком именно государстве идет речь, не уточняется. Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Спустя три дня жители захватили ряд госучреждений, под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил у ОДКБ военную помощь. По его словам, республике требуется поддержка в преодолении «террористической угрозы». Комендатура Алма-Аты сообщила о том, что в городе было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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