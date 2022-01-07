В Казахстане задержали более 4 тысяч протестующих. Среди них иностранцы

08 января 2022 в 09:24 Размер текста - 17 +

В Казахстане задержаны иностранные жители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,2 тысяч человек в ходе беспорядков в стране. Об этом сообщает МВД республики. «По всему Казахстану в органы полиции доставлены 4266 человек. В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщает teleegram-канал «NUR.KZ» со ссылкой на ведомство. О каком именно государстве идет речь, не уточняется. Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Спустя три дня жители захватили ряд госучреждений, под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил у ОДКБ военную помощь. По его словам, республике требуется поддержка в преодолении «террористической угрозы». Комендатура Алма-Аты сообщила о том, что в городе было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,2 тысяч человек в ходе беспорядков в стране. Об этом сообщает МВД республики. «По всему Казахстану в органы полиции доставлены 4266 человек. В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщает teleegram-канал «NUR.KZ» со ссылкой на ведомство. О каком именно государстве идет речь, не уточняется. Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Спустя три дня жители захватили ряд госучреждений, под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил у ОДКБ военную помощь. По его словам, республике требуется поддержка в преодолении «террористической угрозы». Комендатура Алма-Аты сообщила о том, что в городе было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики.