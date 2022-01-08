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30 декабря 2021

Жители Курганской области простятся с убитым полицейским

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, полицейский, полиция
Полицейский погиб 8 января (архивное фото) Фото:

В Мишкинском районе Курганской области 11 января состоится прощание с сержантом полиции Денисом Михалевым, которого убили выстрелом из охотничьего ружья. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых ведомств.

«Прощание состоится 11 января. Оно будет проходить в здании дома культуры», — рассказал источник.

Аналогичная информация была размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Мишкино (Курганская область)». Михалев погиб 8 января. Его вместе с коллегой расстрелял из охотничьего ружья ранее судимый местный житель. Коллегу Михалева госпитализировали с ранением. Позже на место выехали представители Росгвардии. Нападавший не отреагировал на предупредительный выстрел, после чего получил ранение, от которого скончался на месте.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства полицейского. По данным источников URA.RU из силовых ведомств, нападавший был нетрезв.

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В Мишкинском районе Курганской области 11 января состоится прощание с сержантом полиции Денисом Михалевым, которого убили выстрелом из охотничьего ружья. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых ведомств. «Прощание состоится 11 января. Оно будет проходить в здании дома культуры», — рассказал источник. Аналогичная информация была размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Мишкино (Курганская область)». Михалев погиб 8 января. Его вместе с коллегой расстрелял из охотничьего ружья ранее судимый местный житель. Коллегу Михалева госпитализировали с ранением. Позже на место выехали представители Росгвардии. Нападавший не отреагировал на предупредительный выстрел, после чего получил ранение, от которого скончался на месте. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства полицейского. По данным источников URA.RU из силовых ведомств, нападавший был нетрезв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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