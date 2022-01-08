Курганский депутат поблагодарил российских военных в Казахстане

10 января 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

Депутату небезразлична ситуация в Казахстане, так как Курганская область граничит с республикой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Депутат Курганской гордумы Анастасия Романович поблагодарила российских военных и миротворцев ОДКБ, находящихся в Казахстане. Об этом политик написала в своем Instagram. «Я хочу сказать спасибо российским десантникам, миротворцам ОДКБ, после появления которых на улицах казахстанских городов мгновенно все стало спокойно», — сообщила в соцсетях Романович. Как заявила политик, ей небезразлична ситуация в Казахстане, так как Курганская область — это приграничный регион. Также депутат считает, что беспорядки в республике финансировались из-за рубежа и что из этого следует сделать вывод руководству Казахстана. Романович заявляет, что военные только охраняют стратегически важные объекты, а не воюют и не зачищают страну от нарушителей. Ранее в начале января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на топливо. Протестующие вступали в жесткие столкновения с полицией. Во время протестов отключали интернет и вводили режим ЧС. Позже на территории республики появились террористы, которые устраивали перестрелки с силовиками. Из-за страха перед мародерами и исламистами местные жители ставили баррикады у подъездов и домов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Курганской гордумы Анастасия Романович поблагодарила российских военных и миротворцев ОДКБ, находящихся в Казахстане. Об этом политик написала в своем Instagram. «Я хочу сказать спасибо российским десантникам, миротворцам ОДКБ, после появления которых на улицах казахстанских городов мгновенно все стало спокойно», — сообщила в соцсетях Романович. Как заявила политик, ей небезразлична ситуация в Казахстане, так как Курганская область — это приграничный регион. Также депутат считает, что беспорядки в республике финансировались из-за рубежа и что из этого следует сделать вывод руководству Казахстана. Романович заявляет, что военные только охраняют стратегически важные объекты, а не воюют и не зачищают страну от нарушителей. Ранее в начале января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на топливо. Протестующие вступали в жесткие столкновения с полицией. Во время протестов отключали интернет и вводили режим ЧС. Позже на территории республики появились террористы, которые устраивали перестрелки с силовиками. Из-за страха перед мародерами и исламистами местные жители ставили баррикады у подъездов и домов.