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Курганский депутат поблагодарил российских военных в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , служебная собака, пограничники, захват преступника
Депутату небезразлична ситуация в Казахстане, так как Курганская область граничит с республикой Фото:
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Беспорядки в Казахстане

Депутат Курганской гордумы Анастасия Романович поблагодарила российских военных и миротворцев ОДКБ, находящихся в Казахстане. Об этом политик написала в своем Instagram.

«Я хочу сказать спасибо российским десантникам, миротворцам ОДКБ, после появления которых на улицах казахстанских городов мгновенно все стало спокойно», — сообщила в соцсетях Романович. Как заявила политик, ей небезразлична ситуация в Казахстане, так как Курганская область — это приграничный регион.

Также депутат считает, что беспорядки в республике финансировались из-за рубежа и что из этого следует сделать вывод руководству Казахстана. Романович заявляет, что военные только охраняют стратегически важные объекты, а не воюют и не зачищают страну от нарушителей.

Ранее в начале января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на топливо. Протестующие вступали в жесткие столкновения с полицией. Во время протестов отключали интернет и вводили режим ЧС. Позже на территории республики появились террористы, которые устраивали перестрелки с силовиками. Из-за страха перед мародерами и исламистами местные жители ставили баррикады у подъездов и домов.

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Депутат Курганской гордумы Анастасия Романович поблагодарила российских военных и миротворцев ОДКБ, находящихся в Казахстане. Об этом политик написала в своем Instagram. «Я хочу сказать спасибо российским десантникам, миротворцам ОДКБ, после появления которых на улицах казахстанских городов мгновенно все стало спокойно», — сообщила в соцсетях Романович. Как заявила политик, ей небезразлична ситуация в Казахстане, так как Курганская область — это приграничный регион. Также депутат считает, что беспорядки в республике финансировались из-за рубежа и что из этого следует сделать вывод руководству Казахстана. Романович заявляет, что военные только охраняют стратегически важные объекты, а не воюют и не зачищают страну от нарушителей. Ранее в начале января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на топливо. Протестующие вступали в жесткие столкновения с полицией. Во время протестов отключали интернет и вводили режим ЧС. Позже на территории республики появились террористы, которые устраивали перестрелки с силовиками. Из-за страха перед мародерами и исламистами местные жители ставили баррикады у подъездов и домов.
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