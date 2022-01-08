Курганский депутат поблагодарил российских военных в Казахстане

Депутат Курганской гордумы Анастасия Романович поблагодарила российских военных и миротворцев ОДКБ, находящихся в Казахстане. Об этом политик написала в своем Instagram.
«Я хочу сказать спасибо российским десантникам, миротворцам ОДКБ, после появления которых на улицах казахстанских городов мгновенно все стало спокойно», — сообщила в соцсетях Романович. Как заявила политик, ей небезразлична ситуация в Казахстане, так как Курганская область — это приграничный регион.
Также депутат считает, что беспорядки в республике финансировались из-за рубежа и что из этого следует сделать вывод руководству Казахстана. Романович заявляет, что военные только охраняют стратегически важные объекты, а не воюют и не зачищают страну от нарушителей.
Ранее в начале января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на топливо. Протестующие вступали в жесткие столкновения с полицией. Во время протестов отключали интернет и вводили режим ЧС. Позже на территории республики появились террористы, которые устраивали перестрелки с силовиками. Из-за страха перед мародерами и исламистами местные жители ставили баррикады у подъездов и домов.
Депутат Курганской гордумы Анастасия Романович поблагодарила российских военных и миротворцев ОДКБ, находящихся в Казахстане. Об этом политик написала в своем Instagram. «Я хочу сказать спасибо российским десантникам, миротворцам ОДКБ, после появления которых на улицах казахстанских городов мгновенно все стало спокойно», — сообщила в соцсетях Романович. Как заявила политик, ей небезразлична ситуация в Казахстане, так как Курганская область — это приграничный регион. Также депутат считает, что беспорядки в республике финансировались из-за рубежа и что из этого следует сделать вывод руководству Казахстана. Романович заявляет, что военные только охраняют стратегически важные объекты, а не воюют и не зачищают страну от нарушителей. Ранее в начале января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на топливо. Протестующие вступали в жесткие столкновения с полицией. Во время протестов отключали интернет и вводили режим ЧС. Позже на территории республики появились террористы, которые устраивали перестрелки с силовиками. Из-за страха перед мародерами и исламистами местные жители ставили баррикады у подъездов и домов.