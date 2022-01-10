ЯНАО стал первым в УрФО по раскрытию киберпреступлений

11 января 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

За год ямальцы отдали мошенникам более 170 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Полицейские ЯНАО раскрыли 26,5% преступлений в сфере IT-технологий. Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО — это является первым показателем в УрФО и третьим в России. «Согласно статистическим данным в 2021 году снизилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных. Процент раскрываемости составил 26,5%, что является первым показателем в Уральском федеральном округе и третьим в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В 2021 году на Ямале зарегистрировали 2019 преступлений в сфере IT-технологий. Большинство мошенничеств были совершены в отношении жителей Нового Уренгоя (422), Ноябрьска (361), Салехарда (369) и Надымского района (342). Сумма ущерба, причиненного ямальцам, составила более 170 миллионов рублей. При этом полицейские отмечают, что количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий снизилось на 20,2%. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО отдали мошенникам 115 миллионов рублей. Ямальцы оказались самыми доверчивыми в России и за девять месяцев стали жертвами киберпреступлений 2 212 раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полицейские ЯНАО раскрыли 26,5% преступлений в сфере IT-технологий. Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО — это является первым показателем в УрФО и третьим в России. «Согласно статистическим данным в 2021 году снизилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных. Процент раскрываемости составил 26,5%, что является первым показателем в Уральском федеральном округе и третьим в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В 2021 году на Ямале зарегистрировали 2019 преступлений в сфере IT-технологий. Большинство мошенничеств были совершены в отношении жителей Нового Уренгоя (422), Ноябрьска (361), Салехарда (369) и Надымского района (342). Сумма ущерба, причиненного ямальцам, составила более 170 миллионов рублей. При этом полицейские отмечают, что количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий снизилось на 20,2%. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО отдали мошенникам 115 миллионов рублей. Ямальцы оказались самыми доверчивыми в России и за девять месяцев стали жертвами киберпреступлений 2 212 раз.