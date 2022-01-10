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31 декабря 2021
30 декабря 2021

ЯНАО стал первым в УрФО по раскрытию киберпреступлений

© Служба новостей «URA.RU»
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За год ямальцы отдали мошенникам более 170 миллионов рублей Фото:

Полицейские ЯНАО раскрыли 26,5% преступлений в сфере IT-технологий. Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО — это является первым показателем в УрФО и третьим в России.

«Согласно статистическим данным в 2021 году снизилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных. Процент раскрываемости составил 26,5%, что является первым показателем в Уральском федеральном округе и третьим в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В 2021 году на Ямале зарегистрировали 2019 преступлений в сфере IT-технологий. Большинство мошенничеств были совершены в отношении жителей Нового Уренгоя (422), Ноябрьска (361), Салехарда (369) и Надымского района (342). Сумма ущерба, причиненного ямальцам, составила более 170 миллионов рублей. При этом полицейские отмечают, что количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий снизилось на 20,2%.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО отдали мошенникам 115 миллионов рублей. Ямальцы оказались самыми доверчивыми в России и за девять месяцев стали жертвами киберпреступлений 2 212 раз.

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Полицейские ЯНАО раскрыли 26,5% преступлений в сфере IT-технологий. Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО — это является первым показателем в УрФО и третьим в России. «Согласно статистическим данным в 2021 году снизилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных. Процент раскрываемости составил 26,5%, что является первым показателем в Уральском федеральном округе и третьим в Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В 2021 году на Ямале зарегистрировали 2019 преступлений в сфере IT-технологий. Большинство мошенничеств были совершены в отношении жителей Нового Уренгоя (422), Ноябрьска (361), Салехарда (369) и Надымского района (342). Сумма ущерба, причиненного ямальцам, составила более 170 миллионов рублей. При этом полицейские отмечают, что количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий снизилось на 20,2%. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО отдали мошенникам 115 миллионов рублей. Ямальцы оказались самыми доверчивыми в России и за девять месяцев стали жертвами киберпреступлений 2 212 раз.
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