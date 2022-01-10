10 января 2022

В Тюмени пятый день ищут пропавшего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, храм, церковь, тюмень
Девушка ушла из дома в Тюмени 7 января Фото:

В Тюмени пятый день ищут пропавшего подростка 2008 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Девушка ушла из дома в областном центре 7 января.

«Мухина Лариса Ивановна, 2008 г. р. 7 января ушла из дома в Тюмени. Была одета в черную кофту, черные джинсы, серые кроссовки. Возможно — в куртку (синий верх, белый низ)», — говорится в ориентировке поисковиков.

В «Белой сове» также сообщили приметы пропавшей: на вид 13-15 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, черные глаза. Всех, кто обладает информацией о девушке, просят обратиться в полицию или к волонтерам.

Подросток пропала 7 января
Фото:

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В Тюмени пятый день ищут пропавшего подростка 2008 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Девушка ушла из дома в областном центре 7 января. «Мухина Лариса Ивановна, 2008 г. р. 7 января ушла из дома в Тюмени. Была одета в черную кофту, черные джинсы, серые кроссовки. Возможно — в куртку (синий верх, белый низ)», — говорится в ориентировке поисковиков. В «Белой сове» также сообщили приметы пропавшей: на вид 13-15 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, черные глаза. Всех, кто обладает информацией о девушке, просят обратиться в полицию или к волонтерам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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