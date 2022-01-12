Партия Жириновского вступилась за уволенного курганского учителя

12 января 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Фракция ЛДПР Курганской областной думы направила письмо прокурору области Андрею Назарову с просьбой разобраться в ситуации с отстранением от работы курганского учителя Владимира Кочеулова из-за психиатрического освидетельствования. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции и регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин. «От лица депутатского корпуса фракции ЛДПР Курганской областной думы я направил письмо в адрес прокурора Андрея Назарова с просьбой разобраться в ситуации с отстранением от работы учителя Звериноголовской школы Владимира Кочеулова. Владимир Михайлович наш коллега, избран депутатом районной думы от ЛДПР. Мы его поддерживаем и в обиду не дадим. Со стороны ситуация выглядит как попытка выдавить опытного педагога и защитника прав учителей. На его месте может оказаться любой неугодный человек», — сказал Юрий Ярушин. Ярушин просит проверить действия районного управления образования, а также саму процедуру направления учителей общеобразовательной школы на психиатрическое освидетельствование. По его словам, ситуация вызвала резонанс среди педагогических работников, в защиту Кочеулова высказываются коллеги из других регионов. Ранее URA.RU писало, что суд приступил к рассмотрению иска Владимира Кочеулова к Зериноголовской школе и Курганскому психоневрологическому диспансеру. Учитель истории был отстранен от работы 14 декабря 2021 года после результатов психиатрического освидетельствования. Он утверждает, что оснований направлять учителей к психиатрам у чиновников управления образования не было. Власти района прокомментировали отстранение учителя, а в департаменте образования и науки сообщили, что в трех районах Курганской области педагогов отправляли к психиатрам. Кочеулов стал известен после того, как пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего уволили важного чиновника.