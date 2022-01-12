Каждая третья организация Курганской области работает в убыток

Доля убыточных организаций в Курганской области выросла до 31,4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Доля убыточных организаций в Курганской области по итогам 10 месяцев 2021 года превысила 30%. По сравнению с прошлым годом организаций, работающих в убыток, оказалось больше, сообщает Свердловскстат.

«В январе—октябре 2021 года доля убыточных организаций составила 31,4%. Она возросла на 4,9 процентного пункта по сравнению с соответствующим периодом 2020 года (по сопоставимому кругу организаций)», — говорится в докладе Свердловскстата о социально-экономическом положении Курганской области.

По данным ведомства, 100% организаций в сфере деятельность гостиниц и предприятий общепита оказались убыточными (в январе—октябре 2020 года доля убыточных организаций в этой сфере составляла 66,6%). При этом в области информации и связи, в сфере добычи полезных ископаемых доля прибыльных организаций составила 100%.

По состоянию на конец октября 2021 года суммарная задолженность по обязательствам курганских организаций составила 141 503 млн рублей, в том числе просроченная задолженность — 9885,2 млн рублей. «Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме задолженности по обязательствам составил 7% (на конец октября 2020 года — 2,4%)», — уточняют в Свердловскстате.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане представители бизнеса, связанного с общественным питанием, просили у властей смягчить антиковидные ограничения и отменить требование находиться в пункте питания только с QR-кодом. По их словам, из-за этих ограничений рестораторы терпят убытки, персонал увольняется.

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