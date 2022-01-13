Аэропорт Алматы возобновил авиарейсы из Казахстана

13 января 2022 в 22:23 Размер текста - 17 +

Аэропорт Алматы возобновил пассажирские рейсы из Казахстана, сообщил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России. В связи с этим Минобороны РФ прекратило эвакуацию российских граждан из республики. «В связи со стабилизацией ситуации в Республике Казахстан с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алматы. Мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются», — сообщает ДСКЦ МИД России в своем telegram-канале. Ранее посольство России в Казахстане объявило об эвакуации российских граждан из Алматы. Туристов, застрявших в стране из-за беспорядков, вывозили на военно-транспортных самолетах силами воздушно-космических сил РФ. Посольство РФ попросило граждан брать с собой ограниченное количество вещей и учитывать, что армейские транспортники не могут обеспечить привычный для гражданской авиации комфорт. Минобороны РФ сообщило, что из Казахстана был эвакуирован 1 461 россиянин. Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). МИД Казахстана заявил, что в беспорядках в стране замечены люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Генсек ОДКБ объявил о завершении миротворческой миссии 13 января. Военные в ближайшее время вернутся на прежние места дислокации.