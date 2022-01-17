Новый глава свердловского онкоцентра возьмет на работу экс-мэра

После смены руководства перестановки в свердловском онкоцентрне не закончатся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

И. о. мэра Белоярского городского округа Михаил Иванов, отстраненный от должности 17 января, перейдет на работу в Свердловский областной онкодиспансер. Как сообщил URA.RU источник в медицинских кругах, чиновник по предложению нового главврача Бориса Мейлаха может возглавить службу безопасности учреждения.

Иванов — выходец из системы МВД. До прихода в администрацию Белоярского он руководил полицией в Каменске-Уральском и Магнитогорске, а затем работал на чиновничьих должностях. В ноябре 2021-го, когда мэр Белоярского Андрей Горбов был уволен по утрате доверия, Иванов возглавил администрацию в статусе исполняющего обязанности. 17 января местная дума лишила его этих полномочий — из-за претензий прокуратуры.

«Теперь Иванов перейдет в службу безопасности онкодиспансера. Он уже был на аналогичной работе в госпитале ветеранов войн. Там тесно работал с [экс-руководителем госпиталя, ныне главврачом горбольницы Каменска-Уральского] Робертом Соловьевым — близким человеком [министра здравоохранения Андрея] Карлова. А Карлов в свою очередь хорошо знаком с Мейлахом», — объяснил логику отношений инсайдер.

Пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков отказался комментировать URA.RU информацию о назначении Иванова: «Это внутренние дела учреждения». В пресс-службе онкоцентра не ответили на звонок агентства.

Руководство областного онкодиспансера сменилось 13 января. После отставки Владимира Елишева учреждение в статусе и. о. возглавил хирург Борис Мейлах. Ожидается, что в ближайшее время он будет утвержден в должности на постоянной основе — после согласования свердловским правительством. При этом сотрудники и пациенты медучреждения просили губернатора Евгения Куйвашева оставить руководителем Елишева.

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