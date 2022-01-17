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14 января 2022

В центра Кургана девочка провалилась в люк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , снег, улица куйбышева, канализационные кольца, зима, ремонт канализации, канализационный люк
Люк находился возле гостиницы «Москва» (архивное фото) Фото:

В Кургане возле гостиницы «Москва» в сломанный люк провалилась девочка. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

«Девочка провалилась в люк. Вопрос, как так получилось, что люк находился в таком состоянии? По нему видно, что он треснутый и треснутый он скорее всего из-за снегоуборочной техники. <…> А если бы туда бабушка чья-то провалилась или дедушка? Оттуда с трудом девочку получилось достать», — написал анонимный пользователь в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

На жалобу в комментариях под постом ответили представители городской администрации. «Указанный колодец принадлежит „Ростелекому“, который был поврежден при снегоочистке. „Ростелеком“ проинформирован о необходимости восстановления крышки люка», — сообщили в мэрии. Представители администрации добавили, что на момент публикации ответа колодец был закрыт.

В мае 2021 года в Шадринске в открытый люк также провалился ребенок. По словам властей, люк был открыт, так как крышка от него была похищена.

Люк повредили во время уборки снега
Фото:
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В Кургане возле гостиницы «Москва» в сломанный люк провалилась девочка. Об этом горожане сообщили в соцсетях. «Девочка провалилась в люк. Вопрос, как так получилось, что люк находился в таком состоянии? По нему видно, что он треснутый и треснутый он скорее всего из-за снегоуборочной техники. <…> А если бы туда бабушка чья-то провалилась или дедушка? Оттуда с трудом девочку получилось достать», — написал анонимный пользователь в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган». На жалобу в комментариях под постом ответили представители городской администрации. «Указанный колодец принадлежит „Ростелекому“, который был поврежден при снегоочистке. „Ростелеком“ проинформирован о необходимости восстановления крышки люка», — сообщили в мэрии. Представители администрации добавили, что на момент публикации ответа колодец был закрыт. В мае 2021 года в Шадринске в открытый люк также провалился ребенок. По словам властей, люк был открыт, так как крышка от него была похищена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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