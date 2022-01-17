Люк находился возле гостиницы «Москва» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле гостиницы «Москва» в сломанный люк провалилась девочка. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

«Девочка провалилась в люк. Вопрос, как так получилось, что люк находился в таком состоянии? По нему видно, что он треснутый и треснутый он скорее всего из-за снегоуборочной техники. <…> А если бы туда бабушка чья-то провалилась или дедушка? Оттуда с трудом девочку получилось достать», — написал анонимный пользователь в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

На жалобу в комментариях под постом ответили представители городской администрации. «Указанный колодец принадлежит „Ростелекому“, который был поврежден при снегоочистке. „Ростелеком“ проинформирован о необходимости восстановления крышки люка», — сообщили в мэрии. Представители администрации добавили, что на момент публикации ответа колодец был закрыт.

В мае 2021 года в Шадринске в открытый люк также провалился ребенок. По словам властей, люк был открыт, так как крышка от него была похищена.

Люк повредили во время уборки снега Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган»

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