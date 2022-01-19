Роспотребнадзор Перми предупредил о начале эпидемии гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае за неделю на 76% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«В период 10 -16 января 2022 года в регионе зарегистрировано 16789 случаев ОРВИ и гриппа (64,3 на 100 тыс. населения), что на 76,2% выше показателя прошлой недели и выше недельного эпидемиологического порога на 7,6%», — говорится в сообщении.

Больше всего заболевших — в Соликамске, Березниках, Гремячинском, Александровском, Сивинском округах, отмечает пресс-служба ведомства. В регионе циркулируют аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция) и вирусы гриппа А (H3N2).

Роспотребнадзор фиксирует превышение эпидемического порога среди взрослых. На заседании краевого оперштаба по борьбе с распространением коронавируса 17 декабря глава ведомства Виталий Костарев говорил, что оно составляет 59,4%. Из всех заболевших на грипп А (H3N2) приходится 30-40%.

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за эпидемии гриппа и ОРВИ школы в Пермском крае массово уходили на карантин. В службу неотложной помощи поступали сотни вызовов. А краевые власти готовятся к тому, что ситуацию с ОРВИ совсем скоро усугубит заболеваемость штаммом «Омикрон». Губернатор Дмитрий Махонин выделил на борьбу сотни миллионов и предупредил о возможности введения локдауна.

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