У учеников гимназии №30 Кургана шесть дней в неделю по шесть уроков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители учеников курганской гимназии №30 пожаловались на шестидневную учебную неделю и отписки руководства учебного заведения на просьбы о пятидневке. Пост опубликован в группе «Инцидент|Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Уже несколько лет родители учеников Курганской гимназии 30 борются с руководством за права своих детей. Несколько лет назад абсолютное большинство проголосовало за переход школы на пятидневный учебный процесс. Позже выяснится, что был созван совет гимназии и там было принято обратное решение… Родители некоторых классов продолжили борьбу, однако на все их письма приходили отписки. После того, как школа стала на капитальный ремонт, дети вынуждены шесть дней в неделю учится с 14:00 до 19:00. Несмотря на шестидневку у детей почти каждый день по шесть уроков», — говорится в анонимном сообщении.

Автор поста отмечает, что дополнительные предметы гимназия ввела без согласования с родителя учеников. «Остается вопрос: когда детям просто учить обязательные предметы? Ведь многие из них посещают спортивные, художественные, музыкальные школы», — возмущается он, отмечая, что родители готовы перевести детей в другие гимназии с пятидневкой.

В пресс-службе администрации Кургана ответили на запрос URA.RU, что в настоящее время по 5-дневной учебной неделе в гимназии №30 обучается шесть классов. «Для перехода на пятидневку родителям класса необходимо подать заявление администрации гимназии до начала учебного года. В середине года переход на 5-дневную учебную неделю невозможен, так как реализуется утвержденный учебный план», — пояснили в пресс-службе мэрии. По данным гимназии, перед началом этого учебного года заявок от классов не поступало. Учебный план согласован с советом гимназии, домашнее задание задается ежедневно в соответствии нормативами.

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