Курганскую больницу проверят по жалобе учителя, писавшего Путину

19 января 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

В Курганской психоневрологической больнице проходит внеплановая документарная проверка порядка оказания медпомощи учителю Звериноголовской школы Владимиру Кочеулову, отстраненному от работы из-за заключения психиатров. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области. «По фактам, изложенным в запросе прокуратуры Кургана по вашему обращению, назначена внеплановая целевая документарная проверка соблюдения ГБУ „Курганская областная психоневрологическая больница“ порядка оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи при оказании вам медицинской помощи. С результатами проверки вы сможете ознакомиться после 7 февраля 2022 года, обратившись к главному врачу указанной медицинской организации», — сообщили в департаменте здравоохранения региона в ответе Кочеулову. Звериноголовский районный суд рассматривает иск учителя истории Владимира Кочеулова к школе и Курганскому психоневрологическому диспансеру. Педагог был отстранен от работы 14 декабря 2021 года после результатов психиатрического освидетельствования. Истец уверен, что пострадал из-за борьбы за права учителей. Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего уволили важного чиновника. Партия Жириновского вступилась за отстраненного от работы учителя. Курганские чиновники поспорили с профсоюзами, правомерно ли направили скандального учителя Кочеулова на комиссию к психиатрам. В департаменте образования и науки региона ранее сообщали, что в трех районах Курганской области педагогов отправляли к психиатрам по представлению прокуратуры.