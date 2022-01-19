Жители Салехарда пожаловались на недолив бензина на АЗС

По словам салехардцев, на АЗС «Луйкойл» недоливают бензин Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На заправке «Лукойл» в Салехарде (ЯНАО) недоливают бензин. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщают местные жители.

«Добрый день, бензин нынче дорогой, и обращаешь внимание на то сколько топлива вмещается к тебе в бак, заправляюсь в основном на заправке „Лукойл“, но бывает и на заправку „Роснефть“ заезжаю. И у меня сформировалось мнение, что на заправке „Лукойл“ нам не доливают топлива и вместо оплаченного литра нам заправляют 900-950 мл. Вот стало интересно, кто-нибудь проводил замеры?», — написал анонимный пользователь в группе «Подслушано в Салехарде».

Многие жители отреагировали на пост салехардца и ответили, что сталкивались с такой ситуацией. «Я сегодня кстати тоже это заметила!», — написала Наталья Сережкина. «Тоже удивился разок, пол бака было, а залил еще 40 литров, хотя завод производителя „ТС“ пишет, что всего вмешается 54 литров в бак», — добавил пользователь под ником Bruce Wayne.

По словам салехардцев хитрости с недоливом бензина начались после того, как цена на бензин на АЗС «Лукойла» стала ниже, чем на «Роснефти». «До Нового года, когда цена была 52 рубля на топливо недолива не замечал. Приехал после праздников, удивился снижению цены на два рубля и ниже цены „Роснефти“, заправил стандартные 30 литров (до полного бака) и половины деления не дошло до максимума. Собственно понятно стало в чем подвох, по этой причине я последние два-три года туда и не ездил», — написал Николай Глазков.

В пресс-службу «Лукойла» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что около 76% заправок страны занимаются мошенничеством. Выяснилось, что в среднем на заправках недоливают около 5% оплаченного бензина.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам