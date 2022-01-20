20 января 2022
19 января 2022

В Тюменской области назначили нового бизнес-омбудсмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрист Павел Меньщиков трудился в структуре уполномоченных по защите прав предпринимателей Фото:

Новым бизнес-омбудсменом в Тюменской области стал Павел Меньщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предприниматели Бориса Титова.

«Рассмотрев обращение главы Тюменской области (губернатор Александр Моор — прим. URA.RU), уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов согласовал кандидатуру на должность бизнес-омбудсмена региона. Им стал Павел Меньщиков», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

С 2014 года Меньщиков работает в структуре института уполномоченных по защите прав предпринимателей. До этого, после окончания ТюмГУ, он трудился в юридических компаниях, затем создал и возглавил собственное юридическое предприятие. Кандидатуру нового бизнес-омбудсмена поддержали также тюменские отделения «Деловой России» и «Опоры России».

Ранее URA.RU писало, что бывший уполномоченный Лариса Невидайло покинула свой пост. Она решила полностью посвятить себя ресторанному бизнесу.

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Новым бизнес-омбудсменом в Тюменской области стал Павел Меньщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предприниматели Бориса Титова. «Рассмотрев обращение главы Тюменской области (губернатор Александр Моор — прим. URA.RU), уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов согласовал кандидатуру на должность бизнес-омбудсмена региона. Им стал Павел Меньщиков», — рассказали URA.RU в пресс-службе. С 2014 года Меньщиков работает в структуре института уполномоченных по защите прав предпринимателей. До этого, после окончания ТюмГУ, он трудился в юридических компаниях, затем создал и возглавил собственное юридическое предприятие. Кандидатуру нового бизнес-омбудсмена поддержали также тюменские отделения «Деловой России» и «Опоры России». Ранее URA.RU писало, что бывший уполномоченный Лариса Невидайло покинула свой пост. Она решила полностью посвятить себя ресторанному бизнесу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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