В Тюменской области назначили нового бизнес-омбудсмена

Юрист Павел Меньщиков трудился в структуре уполномоченных по защите прав предпринимателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым бизнес-омбудсменом в Тюменской области стал Павел Меньщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предприниматели Бориса Титова.

«Рассмотрев обращение главы Тюменской области (губернатор Александр Моор — прим. URA.RU), уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов согласовал кандидатуру на должность бизнес-омбудсмена региона. Им стал Павел Меньщиков», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

С 2014 года Меньщиков работает в структуре института уполномоченных по защите прав предпринимателей. До этого, после окончания ТюмГУ, он трудился в юридических компаниях, затем создал и возглавил собственное юридическое предприятие. Кандидатуру нового бизнес-омбудсмена поддержали также тюменские отделения «Деловой России» и «Опоры России».

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