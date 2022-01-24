Падающие части ракеты угрожают жителям ЯНАО

Части ракеты упадут в Ямальском районе 3 февраля Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Части ракеты «Союз-2», которую запустят с космодрома «Плесецк», упадут между селами и факториями Ямальского района ЯНАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе районной администрации, запуск ракетоносителя состоится 3 февраля.

«Пуск ракетоносителя „Союз-2“ состоится 3 февраля (резервные дни — 4 и 5 февраля) с космодрома „Плесецк“. Мы уже подготовились, всех предупредили. В местах, где упадут части ракетоносителя, а именно между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха, будут эвакуированы оленеводы. После их обратно доставят к местам проживания», — сообщили агентству в администрации Ямальского района.

Жителей предупреждают об опасности нахождения на указанных территориях в эти дни. Ранее URA.RU сообщало, что в июне 2021 года запускали ракету «Союз-2», части которой также упали в Ямальском районе. Также в феврале, после запуска ракеты, очевидцы успели заснять падение ее частей на камеру.

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