В колониях ЯНАО из-за COVID приостановили длительные свидания

В колониях Харпа и Лабытнанги (ЯНАО) с 31 января приостановят все длительные свидания заключенных с родными. Как сообщается на сайте УФСИН по ЯНАО, меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в округе.
«В г. Лабытнанги, пгт. Харп, согласно постановлению филиала „Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора“ федерального казенного учреждения здравоохранения „Медико-санитарная часть №11 Федеральной службы исполнения наказаний“ от 24.01.2022 №4, приостановлено предоставление длительных свиданий в ФКУ ИК-3, 8,18, СИЗО-1 УФСИН России по ЯНАО», — говорится в сообщении ведомства. Ограничения на свидания будут действовать с 31 января до особого распоряжения.
Краткосрочные свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными будут проходить в застекленных помещениях. Участники свидания должны иметь средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, защитный комбинезон. Посетители также обязаны предоставить действующий сертификат о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест.
Временно ограничивается и личный прием граждан начальниками учреждений и руководством ямальского УФСИН. Направить обращение в ведомство можно по интернету либо по электронной почте.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ввели ограничения из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. В сутки в регионе выявили более 700 случаев заражений.
В колониях Харпа и Лабытнанги (ЯНАО) с 31 января приостановят все длительные свидания заключенных с родными. Как сообщается на сайте УФСИН по ЯНАО, меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в округе. «В г. Лабытнанги, пгт. Харп, согласно постановлению филиала „Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора“ федерального казенного учреждения здравоохранения „Медико-санитарная часть №11 Федеральной службы исполнения наказаний“ от 24.01.2022 №4, приостановлено предоставление длительных свиданий в ФКУ ИК-3, 8,18, СИЗО-1 УФСИН России по ЯНАО», — говорится в сообщении ведомства. Ограничения на свидания будут действовать с 31 января до особого распоряжения. Краткосрочные свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными будут проходить в застекленных помещениях. Участники свидания должны иметь средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, защитный комбинезон. Посетители также обязаны предоставить действующий сертификат о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест. Временно ограничивается и личный прием граждан начальниками учреждений и руководством ямальского УФСИН. Направить обращение в ведомство можно по интернету либо по электронной почте. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ввели ограничения из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. В сутки в регионе выявили более 700 случаев заражений.