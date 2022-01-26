26 января 2022
25 января 2022
24 января 2022

В колониях ЯНАО из-за COVID приостановили длительные свидания

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, осужденный, зона, тюрьма, свидание с родственнками
В колониях разрешены только краткосрочные встречи Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В колониях Харпа и Лабытнанги (ЯНАО) с 31 января приостановят все длительные свидания заключенных с родными. Как сообщается на сайте УФСИН по ЯНАО, меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в округе.

«В г. Лабытнанги, пгт. Харп, согласно постановлению филиала „Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора“ федерального казенного учреждения здравоохранения „Медико-санитарная часть №11 Федеральной службы исполнения наказаний“ от 24.01.2022 №4, приостановлено предоставление длительных свиданий в ФКУ ИК-3, 8,18, СИЗО-1 УФСИН России по ЯНАО», — говорится в сообщении ведомства. Ограничения на свидания будут действовать с 31 января до особого распоряжения.

Краткосрочные свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными будут проходить в застекленных помещениях. Участники свидания должны иметь средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, защитный комбинезон. Посетители также обязаны предоставить действующий сертификат о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест.

Временно ограничивается и личный прием граждан начальниками учреждений и руководством ямальского УФСИН. Направить обращение в ведомство можно по интернету либо по электронной почте.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ввели ограничения из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. В сутки в регионе выявили более 700 случаев заражений.

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В колониях Харпа и Лабытнанги (ЯНАО) с 31 января приостановят все длительные свидания заключенных с родными. Как сообщается на сайте УФСИН по ЯНАО, меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в округе. «В г. Лабытнанги, пгт. Харп, согласно постановлению филиала „Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора“ федерального казенного учреждения здравоохранения „Медико-санитарная часть №11 Федеральной службы исполнения наказаний“ от 24.01.2022 №4, приостановлено предоставление длительных свиданий в ФКУ ИК-3, 8,18, СИЗО-1 УФСИН России по ЯНАО», — говорится в сообщении ведомства. Ограничения на свидания будут действовать с 31 января до особого распоряжения. Краткосрочные свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными будут проходить в застекленных помещениях. Участники свидания должны иметь средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, защитный комбинезон. Посетители также обязаны предоставить действующий сертификат о вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест. Временно ограничивается и личный прием граждан начальниками учреждений и руководством ямальского УФСИН. Направить обращение в ведомство можно по интернету либо по электронной почте. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ввели ограничения из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. В сутки в регионе выявили более 700 случаев заражений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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