В суде объяснили интерес психиатров к курганцу, писавшему Путину

Учитель Кочеулов оспаривает в суде приказ об отстранении от работы из-за заключения психиатров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из сорока педагогов Звериноголовского района, проходивших психиатрическое освидетельствование в Курганском психдиспансере, двум предложили пройти психологическое тестирование. Об этом говорилось на первом заседании суда по иску учителя истории Владимира Кочеулова, отстраненного от работы из-за заключения психиатров.

«Врачи-психиатры обладают специальными познаниями в области психиатрии для определения годности или негодности к работе. Мы не утверждаем, что имеется заболевание. Просто у врача-психиатра возникла необходимость [провести тестирование], чтобы принять решение [о психиатрическом освидетельствовании]. У врачей возникли сомнения», — ответил представитель Курганской психоневрологической больницы на вопрос, почему Кочеулову предложили тест, а затем углубленное обследование в стационаре. Что именно насторожило врачей, он пояснить не смог.

По словам представителя больницы, освидетельствование учителей в психдиспансере Кургана (в рамках постановления правительства РФ №695) проводилось впервые. Юрист удивился, что у школы запросили характеристики педагогов. Обычно требуется только справка из лечебного учреждения по месту жительства о нахождении на учете психиатра и направление.

Заседание суда перенесено на 24 февраля. Суд заслушает свидетелей — учителей, проходивших освидетельствование, рассмотрит ряд документов и справок.

Звериноголовский суд рассматривает иск учителя истории Владимира Кочеулова к школе и Курганской психоневрологической больнице. Педагог был отстранен от работы 14 декабря 2021 года после результатов психиатрического освидетельствования. Врачам представили отрицательную характеристику педагога. Истец уверен, что пострадал из-за борьбы за права учителей.

Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат. Партия Жириновского вступилась за отстраненного от работы учителя. Курганские чиновники поспорили с профсоюзами, правомерно ли направили учителей школ на комиссию к психиатрам. В департаменте образования и науки региона ранее сообщали, что в трех районах Курганской области педагогов отправляли к психиатрам по представлению прокуратуры.

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