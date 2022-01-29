В здании располагается дом-музей, посвященный фотографу Алексею Кочешеву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане продают квартиру в здании конца XIX века, в котором располагается дом-музей, посвященный фотографу Алексею Кочешеву. Объявление размещено на сайте Avito.

«Квартира двухкомнатная (по паспорту). Фактически: в одной комнате кухня-столовая (14,2 квадратных метра) + комната (18,4 квадратных метра). <…> Требуется ремонт», — указано в объявлении.

Квартира стоимостью 930 тыс. рублей расположена на втором этаже. Общая площадь квартиры — 40,2 квадратных метра. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее в Кургане продавали квартиру, расположенную в здании пожарного депо, построенного в конце XIX века. Здание депо имеет аналогичный статус.

Площадь квартиры составляет 40,2 квадратных метра Скрин: сайт Avito