KFC в ЯНАО не проверяет QR-коды в разгар пандемии COVID

KFC в ЯНАО нарушает постановление губернатора региона Дмитрия Артюхова Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники KFC в Новом Уренгое и Салехарде перестали проверять у посетителей QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса в то время, как в регионе наблюдается значительный прирост заболевших. О проблеме сообщают корреспонденты URA.RU, ставшие свидетелями подобных ситуаций.

«Когда только KFC открылся, у всех спрашивали QR-коды перед входом в заведение, даже детей не пускали без родителей. А теперь, в самый пик ежедневного прироста заболевших коронавирусом, перестали проверять», — рассказывает журналист.

В KFC был направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

В мэрии Салехарда URA.RU сообщили, что в планах есть проведение рейдов. «На той неделе мы начали проводить рейды. В планах стоят мероприятия совместно с управлением Роспотребнадзора и полицией», — пояснили в администрации.

В мэрии Нового Уренгоя URA.RU также рассказали о том, что проводятся рейды. «В ходе рейдовых мероприятий нарушения в KFC не выявлены. При поступлении жалоб от горожан, будут проведены дополнительные проверки», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое и Салехарде перестали проверять QR-коды или ПЦР-тесты у пассажиров, прилетающих в эти города. При этом согласно постановлению губернатора, все прибывающие в регион люди без местной прописки обязаны иметь сертификаты о вакцинации от коронавируса или свежие ПЦР-тесты.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам