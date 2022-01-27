27 января 2022

KFC в ЯНАО не проверяет QR-коды в разгар пандемии COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция в KFC. Екатеринбург , kfc, кфс
KFC в ЯНАО нарушает постановление губернатора региона Дмитрия Артюхова Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сотрудники KFC в Новом Уренгое и Салехарде перестали проверять у посетителей QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса в то время, как в регионе наблюдается значительный прирост заболевших. О проблеме сообщают корреспонденты URA.RU, ставшие свидетелями подобных ситуаций.

«Когда только KFC открылся, у всех спрашивали QR-коды перед входом в заведение, даже детей не пускали без родителей. А теперь, в самый пик ежедневного прироста заболевших коронавирусом, перестали проверять», — рассказывает журналист.

В KFC был направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

В мэрии Салехарда URA.RU сообщили, что в планах есть проведение рейдов. «На той неделе мы начали проводить рейды. В планах стоят мероприятия совместно с управлением Роспотребнадзора и полицией», — пояснили в администрации.

В мэрии Нового Уренгоя URA.RU также рассказали о том, что проводятся рейды. «В ходе рейдовых мероприятий нарушения в KFC не выявлены. При поступлении жалоб от горожан, будут проведены дополнительные проверки», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое и Салехарде перестали проверять QR-коды или ПЦР-тесты у пассажиров, прилетающих в эти города. При этом согласно постановлению губернатора, все прибывающие в регион люди без местной прописки обязаны иметь сертификаты о вакцинации от коронавируса или свежие ПЦР-тесты.

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Сотрудники KFC в Новом Уренгое и Салехарде перестали проверять у посетителей QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса в то время, как в регионе наблюдается значительный прирост заболевших. О проблеме сообщают корреспонденты URA.RU, ставшие свидетелями подобных ситуаций. «Когда только KFC открылся, у всех спрашивали QR-коды перед входом в заведение, даже детей не пускали без родителей. А теперь, в самый пик ежедневного прироста заболевших коронавирусом, перестали проверять», — рассказывает журналист. В KFC был направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен. В мэрии Салехарда URA.RU сообщили, что в планах есть проведение рейдов. «На той неделе мы начали проводить рейды. В планах стоят мероприятия совместно с управлением Роспотребнадзора и полицией», — пояснили в администрации. В мэрии Нового Уренгоя URA.RU также рассказали о том, что проводятся рейды. «В ходе рейдовых мероприятий нарушения в KFC не выявлены. При поступлении жалоб от горожан, будут проведены дополнительные проверки», — уточнили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое и Салехарде перестали проверять QR-коды или ПЦР-тесты у пассажиров, прилетающих в эти города. При этом согласно постановлению губернатора, все прибывающие в регион люди без местной прописки обязаны иметь сертификаты о вакцинации от коронавируса или свежие ПЦР-тесты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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