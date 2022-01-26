В аэропортах ЯНАО не соблюдаются коронавирусные ограничения

В аэропортах ЯНАО не проверяют наличие сертификата или ПЦР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В аэропортах Нового Уренгоя и Салехарда (ЯНАО) не соблюдаются коронавирусные меры. Как сообщают жители в соцсети «ВКонтакте», у новоприбывших граждан не проверяют наличие ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

«Прилетели сюда 14.01. В самолете объявлено было про все эти меры. По факту, когда вышли, никто ничего не проверял. Даже прописку. Просто ждешь багаж и выходишь спокойненько. Все на словах, как видите», — написала пользователь под ником Inna Inna в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой».

Также другие пользователи ответили, что у них тоже не проверяли ни прописку, ни сертификат или ПЦР. «22 [января] прилетели, никто не проверял», — ответила Айгуль Худякова. По информации анонимного жителя Салехарда, в аэропорту столицы Ямала также данные ограничения не действуют. «У нас тоже никто ничего не проверяет», — сообщил он корреспонденту URA.RU.

При этом власти сообщают, что из-за коронавирусных ограничений, прибывшие на Ямал граждане обязаны иметь ПЦР-тест или сертификат. «Граждане, прибывающие в округ, обязаны иметь при себе либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом, либо медицинский документ и (или) QR-код, подтверждающий, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. Мера касается только тех, кто не имеет ямальской прописки», — ответили в администрации Нового Уренгоя.

В администрацию Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что теперь прибывшие в ЯНАО вахтовики обязаны делать экспресс-тесты ПЦР даже при наличии у них сертификата о вакцинации. Также власти приостановили перевахтовку до 6 февраля.

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