Яков Сидоров объяснил травлей сложение полномочий руководителя фракции КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Яков Сидоров считает, что в отношении него в региональном отделении КПРФ организована травля. Именно этим он объяснил URA.RU смену руководства фракции.

«Формально это решение было добровольным, но для меня лично оно было вынужденным. Другого варианта не было. Потому что [первый секретарь городского отделения КПРФ Артур] Пущин и [первый секретарь обкома КПРФ Виктор] Зырянов организовали настоящую травлю. Меня облили грязью в партийных кругах, обвинили в унижении и неуважении, начиная от Геннадия Андреевича [Зюганова] лично и заканчивая ветеранами партии», — рассказал URA.RU Сидоров.

Сидоров считает, что его хотели «выдавить» из партии. Объявленные взыскания не удалось оспорить, так как все проверки прошли без его участия. Была создана специализированная комиссия по оценке деятельности Сидорова, которая пришла к выводу, что он не должен руководить фракцией. К аналогичному выводу на прошлой неделе пришло региональное бюро партии. Ни с одним заключением комиссии его не ознакомили. Председатель региональной контрольно-ревизионной комиссии Лариса Симакова, по словам Сидорова, помогает Пущину и Зырянову.

Если бы Сидоров не вышел из руководства фракции, появились бы основания исключить его из партии. «Не желая делать им такого подарка, я инициировал вопрос, чтобы Пущина назначили руководителем фракции. Желаю ему всего хорошего. Я считаю, что веду правильную правозащитную работу, полезную для партии. Желаю, чтобы названные мной товарищи были такими же принципиальными во многих вопросах и направили свою работу именно в партийное русло», — отметил он. Сидоров оговорился, что все сказанное им касается не партии, а конкретных людей: «Я 15 лет отдал КПРФ и считаю, что это отличная и работоспособная организация».

Зырянов в разговоре с URA.RU заявил, что это личная точка зрения Сидорова, на которую тот имеет право. Он подчеркнул, что раскола в партии нет. «Никаких гонений нет и быть не может. Яков Семенович был вторым секретарем обкома, его выдвигали кандидатом в губернаторы. Ему, наоборот, доверяют ответственные и важные участки. Но он сам неожиданно вышел из областного комитета», — заявил Зырянов. При этом он не стал отрицать, что комиссия по Сидорову создавалась. Телефон Пущина оказался недоступен. Телефона Симаковой в распоряжении URA.RU нет.

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