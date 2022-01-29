В гордуме Кургана сменился руководитель одной из фракций

31 января 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Артур Пущин (слева) сменил Якова Сидорова (справа) на посту руководителя фракции КПРФ в гордуме Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новым руководителем фракции КПРФ в Курганской городской думе стал депутат Артур Пущин. Информация об этом опубликована на официальном сайте муниципалитета. Ранее фракцией КПРФ руководил депутат Яков Сидоров. «Список членов фракции КПРФ в Курганской городской думе седьмого созыва. Пущин Артур Александрович — руководитель фракции», — указано на сайте. При этом Сидоров остался членом фракции КПРФ. Получить его комментарии оперативно не удалось — депутат попросил перезвонить позже. Телефон Пущина оказался недоступен. На сайте думы указано, что он является также первым секретарем городского отделения КПРФ. «Считаю, что руководители партии не оставили ему [Сидорову] никаких других вариантов, кроме как оставить этот пост. В последнее время он подвергается осуждению со стороны партийной верхушки под различными предлогами», — рассказал URA.RU депутат гордумы Максим Пивоваров. При этом он добавил, что сам считает Сидорова «настоящим коммунистом и опытным политиком». Всего фракция КПРФ в городской думе Кургана состоит из пяти человек. Среди них также числится Пивоваров, который 24 января написал заявление о выходе из партии. При этом первый секретарь обкома КПРФ Курганской области Виктор Зырянов заявлял URA.RU, что претензий к Пивоварову у них нет, поэтому он останется во фракции, если сам не захочет выйти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Новым руководителем фракции КПРФ в Курганской городской думе стал депутат Артур Пущин. Информация об этом опубликована на официальном сайте муниципалитета. Ранее фракцией КПРФ руководил депутат Яков Сидоров. «Список членов фракции КПРФ в Курганской городской думе седьмого созыва. Пущин Артур Александрович — руководитель фракции», — указано на сайте. При этом Сидоров остался членом фракции КПРФ. Получить его комментарии оперативно не удалось — депутат попросил перезвонить позже. Телефон Пущина оказался недоступен. На сайте думы указано, что он является также первым секретарем городского отделения КПРФ. «Считаю, что руководители партии не оставили ему [Сидорову] никаких других вариантов, кроме как оставить этот пост. В последнее время он подвергается осуждению со стороны партийной верхушки под различными предлогами», — рассказал URA.RU депутат гордумы Максим Пивоваров. При этом он добавил, что сам считает Сидорова «настоящим коммунистом и опытным политиком». Всего фракция КПРФ в городской думе Кургана состоит из пяти человек. Среди них также числится Пивоваров, который 24 января написал заявление о выходе из партии. При этом первый секретарь обкома КПРФ Курганской области Виктор Зырянов заявлял URA.RU, что претензий к Пивоварову у них нет, поэтому он останется во фракции, если сам не захочет выйти.