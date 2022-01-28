Дочка «Газпрома» в ЯНАО ищет вахтовиков по восьми направлениям

Вахтовики в дочку «Газпрома» в ЯНАО нужны с разной специализацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На предприятие «Газпромнефть Энергосистемы» в ЯНАО ищут сотрудников на вахтовый метод работы по восьми направлениям. Объявления об этом размещаются в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Происшествия Ноябрьск».

«ООО «Газпромнефть энергосистемы» проводит отбор вахтового персонала для работы в ЯНАО». Резюме направлять в WA (WhatsApp мессенджер — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Там также перечисляется список вакансий.

Получить оперативный комментарий в компании не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут таксистов. Соискателям обещают зарплату до 147 тысяч рублей.