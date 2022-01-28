28 января 2022
27 января 2022

Дочка «Газпрома» в ЯНАО ищет вахтовиков по восьми направлениям

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, спасатели, вахтовики
Вахтовики в дочку «Газпрома» в ЯНАО нужны с разной специализацией Фото:

На предприятие «Газпромнефть Энергосистемы» в ЯНАО ищут сотрудников на вахтовый метод работы по восьми направлениям. Объявления об этом размещаются в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Происшествия Ноябрьск».

«ООО «Газпромнефть энергосистемы» проводит отбор вахтового персонала для работы в ЯНАО». Резюме направлять в WA (WhatsApp мессенджер — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Там также перечисляется список вакансий.

Получить оперативный комментарий в компании не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут таксистов. Соискателям обещают зарплату до 147 тысяч рублей.

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На предприятие «Газпромнефть Энергосистемы» в ЯНАО ищут сотрудников на вахтовый метод работы по восьми направлениям. Объявления об этом размещаются в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Происшествия Ноябрьск». «ООО «Газпромнефть энергосистемы» проводит отбор вахтового персонала для работы в ЯНАО». Резюме направлять в WA (WhatsApp мессенджер — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Там также перечисляется список вакансий. Получить оперативный комментарий в компании не удалось. На звонки корреспондента никто не ответил. Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут таксистов. Соискателям обещают зарплату до 147 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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