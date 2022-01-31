В Тюмени сотрудника ДПС уволили за пьяное ДТП

Полицейского уволили за поступок, порочащий честь сотрудника внутренних дел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инспектора ДПС УГИБДД по Тюменской области уволили после пьяного ДТП: в свой выходной мужчина сел за руль нетрезвым и врезался в другой автомобиль, после чего сбежал. Сведения об аварии содержатся в судебном акте, размещенном в федеральной системе «Правосудие». Сейчас мужчина пытается оспорить увольнение.

«Основанием увольнения стало заключение служебной проверки. Установлено, что инспектор ДПС, с признаками явного алкогольного опьянения, проехал перекресток на запрещающий сигнал, и совершил ДТП с другим автомобилем. После этого сотрудник скрылся в лесополосе. Впоследствии был задержан гражданами, возвращен на место ДТП и передан полиции. От медосвидетельствования отказался», — говорится в судебном акте по делу об увольнении инспектора.

До суда дело дошло из-за того, что мужчина с увольнением не согласился, и потребовал восстановить его на службе. По его версии, за рулем машины находился его знакомый. А сам инспектор, будучи в тот день на выходном, оказался на месте аварии, когда виновник позвонил ему и рассказал о случившемся.

Однако у работодателя оказались доказательства того, что бывший сотрудник врет. В машине обнаружили следы его крови, а переписки с якобы виновным водителем — знакомым бывшего силовика, подтвердили, что о ДТП инспектор узнал первым. Кроме того, «подставной» водитель оказался на месте аварии лишь спустя 38 минут.

Суд первой инстанции признал увольнение законным. Тогда истец опротестовал его в областном суде. Там посчитали, что исследованы не все материалы дела, и отправили иск на новое рассмотрение.

Ранее URA.RU писало и о других случаях, когда тюменские силовики садились за руль пьяными. Так, в настоящее время под следствием находится бывший сотрудник СК Павел Шадрин, насмерть сбивший двух дорожных рабочих. А ранее из органов прокуратуры уволили помощника Тобольского межрайонного прокурора Максима Смирнова, которого обнаружили пьяным и спящим в машине, улетевшей с дороги в кювет.

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