Курганцу, напавшему на врача скорой с пистолетом, грозит срок

После публикации URA.RU о нападении на курганского врача скорой помощи в УМВД сообщили о возбуждении уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи, приехавшей по вызову к годовалому ребенку. Мужчина угрожал медику и ударил его по голове страйкбольным пистолетом, сообщили в пресс-службе УМВД Курганской области.

«Предварительно установлено, что в ходе внезапно возникшей ссоры, нетрезвый гражданин угрожал медицинскому работнику и нанес ему удары по голове страйкбольным пистолетом. В отношении жителя Кургана 1997 г. р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1.ст.119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — говорится в сообщении ведомства.

В полиции уточнили, что инициатором конфликта стал нетрезвый мужчина, представившийся отцом ребенка. Фельдшер, пострадавший от действий агрессивного отца, обратился за медицинской помощью.

Ранее подробности нападения на врача сокрой помощи URA.RU рассказал сам пострадавший, у которого диагностировали черепно-мозговую травму. Он отметил, что за 28-летнюю врачебную практику такой инцидент с ним произошел впервые. Медработники опасались, что нападавший может избежать уголовного наказания, если его обвинят в нанесении побоев, а не в хулиганстве и угрозе убийством.

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