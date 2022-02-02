Тюменский музыкант умер от рака, не попав на лечение из-за COVID

Тюменец ушел из жизни в 31 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Молодой музыкант из Тюмени Алеко Амоев скончался после борьбы с онкологией, а перед этим молодого человека не пустили на лечение в Турцию из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщают знакомые 31-летнего тюменца.

«12 февраля состоится концерт в память нашего брата, Алеко Амоева», — такое сообщение появилось в группе соцсети «ВКонтакте», которую друзья музыканта создали для продажи билетов на благотворительный концерт. Изначально событие должно было помочь тюменцу собрать деньги на лечение от онкологии за границей.

Как в социальных сетях сообщают знакомые Амоева, он умер от остановки сердца ночью 2 февраля. А перед этим молодого человека не пустили в Турцию, где он собирался проходить лечение. Причина в том, что ПЦР-тест тюменца показал положительный результат на коронавирус.

Алеко Амоев входил в состав тюменской группы INDEFINIGHT. Молодому человеку был 31 год.