02 февраля 2022
01 февраля 2022

Тюменский музыкант умер от рака, не попав на лечение из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец ушел из жизни в 31 год Фото:

Молодой музыкант из Тюмени Алеко Амоев скончался после борьбы с онкологией, а перед этим молодого человека не пустили на лечение в Турцию из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщают знакомые 31-летнего тюменца.

«12 февраля состоится концерт в память нашего брата, Алеко Амоева», — такое сообщение появилось в группе соцсети «ВКонтакте», которую друзья музыканта создали для продажи билетов на благотворительный концерт. Изначально событие должно было помочь тюменцу собрать деньги на лечение от онкологии за границей.

Как в социальных сетях сообщают знакомые Амоева, он умер от остановки сердца ночью 2 февраля. А перед этим молодого человека не пустили в Турцию, где он собирался проходить лечение. Причина в том, что ПЦР-тест тюменца показал положительный результат на коронавирус.

Алеко Амоев входил в состав тюменской группы INDEFINIGHT. Молодому человеку был 31 год.

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Молодой музыкант из Тюмени Алеко Амоев скончался после борьбы с онкологией, а перед этим молодого человека не пустили на лечение в Турцию из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщают знакомые 31-летнего тюменца. «12 февраля состоится концерт в память нашего брата, Алеко Амоева», — такое сообщение появилось в группе соцсети «ВКонтакте», которую друзья музыканта создали для продажи билетов на благотворительный концерт. Изначально событие должно было помочь тюменцу собрать деньги на лечение от онкологии за границей. Как в социальных сетях сообщают знакомые Амоева, он умер от остановки сердца ночью 2 февраля. А перед этим молодого человека не пустили в Турцию, где он собирался проходить лечение. Причина в том, что ПЦР-тест тюменца показал положительный результат на коронавирус. Алеко Амоев входил в состав тюменской группы INDEFINIGHT. Молодому человеку был 31 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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