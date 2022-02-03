В Курганской области из-за пятиклассника отменили уроки в школе

04 февраля 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Школьников отправили домой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школе города Далматово (Курганская область) пятиклассник распылил перцовый баллончик, из-за чего отменили уроки. Об этом сообщили представители районной администрации. «В Далматовской школе № 2 ученик пятого класса распылил перцовый баллон в классном помещении. Запах распространился на весь первый этаж», — сообщили представители администрации Далматовского района местным жителям в группе соцсети «ВКонтакте» «Далматово Online». Представители администрации отметили, что из-за этого детей эвакуировали на улицу, а учебный процесс был приостановлен, поэтому школьников отправили домой. В мэрии подчеркнули, что никто пострадал. Сотрудники школы вместе с инспектором органов внутренних дел провели разъяснительные беседы с учениками пятого класса и их родителями. Ранее семиклассник в городе Чайковский Пермского края также распылил перцовый баллончик. Из-за него эвакуировали недавно открывшуюся школу «НьюТон». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В школе города Далматово (Курганская область) пятиклассник распылил перцовый баллончик, из-за чего отменили уроки. Об этом сообщили представители районной администрации. «В Далматовской школе № 2 ученик пятого класса распылил перцовый баллон в классном помещении. Запах распространился на весь первый этаж», — сообщили представители администрации Далматовского района местным жителям в группе соцсети «ВКонтакте» «Далматово Online». Представители администрации отметили, что из-за этого детей эвакуировали на улицу, а учебный процесс был приостановлен, поэтому школьников отправили домой. В мэрии подчеркнули, что никто пострадал. Сотрудники школы вместе с инспектором органов внутренних дел провели разъяснительные беседы с учениками пятого класса и их родителями. Ранее семиклассник в городе Чайковский Пермского края также распылил перцовый баллончик. Из-за него эвакуировали недавно открывшуюся школу «НьюТон».