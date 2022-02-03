В Курганской области из-за пятиклассника отменили уроки в школе

В школе города Далматово (Курганская область) пятиклассник распылил перцовый баллончик, из-за чего отменили уроки. Об этом сообщили представители районной администрации.
«В Далматовской школе № 2 ученик пятого класса распылил перцовый баллон в классном помещении. Запах распространился на весь первый этаж», — сообщили представители администрации Далматовского района местным жителям в группе соцсети «ВКонтакте» «Далматово Online».
Представители администрации отметили, что из-за этого детей эвакуировали на улицу, а учебный процесс был приостановлен, поэтому школьников отправили домой. В мэрии подчеркнули, что никто пострадал. Сотрудники школы вместе с инспектором органов внутренних дел провели разъяснительные беседы с учениками пятого класса и их родителями.
Ранее семиклассник в городе Чайковский Пермского края также распылил перцовый баллончик. Из-за него эвакуировали недавно открывшуюся школу «НьюТон».
В школе города Далматово (Курганская область) пятиклассник распылил перцовый баллончик, из-за чего отменили уроки. Об этом сообщили представители районной администрации. «В Далматовской школе № 2 ученик пятого класса распылил перцовый баллон в классном помещении. Запах распространился на весь первый этаж», — сообщили представители администрации Далматовского района местным жителям в группе соцсети «ВКонтакте» «Далматово Online». Представители администрации отметили, что из-за этого детей эвакуировали на улицу, а учебный процесс был приостановлен, поэтому школьников отправили домой. В мэрии подчеркнули, что никто пострадал. Сотрудники школы вместе с инспектором органов внутренних дел провели разъяснительные беседы с учениками пятого класса и их родителями. Ранее семиклассник в городе Чайковский Пермского края также распылил перцовый баллончик. Из-за него эвакуировали недавно открывшуюся школу «НьюТон».