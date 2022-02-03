Владелицу кафе будут судить за отравление 127 курганцев

Жители региона отравились в кафе (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жительницу Курганской области будут судить за то, что в ее кафе отравились 127 человек. Об этом URA.RU 4 февраля сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу. При признании судом обвиняемой виновной в совершении инкриминируемого преступления, ей грозит наказание до двух лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе.

Летом 2020 года, по версии следствия, в трех кафе, принадлежащих женщине, 127 человек получили отравление. Женщину обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности массовое заболевание и отравление людей.

На сайте областного УМВД указано, что кафе находилось в Шадринске. Потерпевшие покупали шаурму, хот-доги и бургеры. Кафе не были оборудованы водоснабжением и канализацией, продукты неправильно хранились, у них не было необходимых маркировок, а сотрудники готовили блюда без гигиенической подготовки и аттестации.

В 2020 году стало известно, что десятки шадринцев отравились шаурмой во время жары. 11 из них положили в инфекционное отделение районной больницы. После этого деятельность торговых точек, где продавали шаурму, была приостановлена.

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