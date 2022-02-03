Тюменец подал в суд на соседку из-за несуществующего ребенка

Исследовав доказательства по делу, суд отклонил требования истца Фото: Екатерина Сычкова, URA.RU

Житель одного из домов в Тюмени подал в суд из-за шума, который в квартире сверху издавал соседский ребенок, запросив у его матери компенсацию в 20 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Калининского районного суда. Однако в процессе выяснилось, что детей у женщины нет и никогда не было.

«Гражданин обратился в суд с иском к соседке сверху. Он заявил, что ответчик нарушает его права, поскольку продолжительное время в любое время дня и ночи из ее квартиры исходит очень громкий шум, постоянно кричит, прыгает и бегает ребенок», — рассказали URA.RU в пресс-службе Калининского районного суда.

Истец настаивал, что он не может спать, смотреть телевизор и читать. Кроме того, у него участились головные боли, стало болеть сердце, портилось настроение. С матери ребенка мужчина требовал 20 тысяч рублей.

Как выяснилось в суде, в квартиру к женщине неоднократно приходил участковый. Шума он не зафиксировал. Также на место выезжали сотрудники центра помощи детям. Однако ребенка в жилье они не обнаружили. А в ЗАГСе сообщили, что женщина никогда не становилась матерью, то есть детей у нее в принципе нет.

Еще одной версией появления шума было то, что в квартире соседки поменяли пол, и сделали это халатно. Изначально истец был готов оплатить экспертизу, но в процессе отказался это делать. В итоге суд требование о выплате морального вреда отклонил.

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