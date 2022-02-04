04 февраля 2022

Число видеокамер на улицах Кургана выросло в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, иллюминация, новогоднее украшение, видекамера, наружная видеокамера
Записи с камер помогают полиции пресекать правонарушения и расследовать уголовные дела Фото:

Число видеокамер в общественных местах Кургана по итогам 2021 года увеличилось в три раза — со 100 до 300 штук. Помимо этого, новые камеры появились в райцентрах области, сообщает региональное управление МВД.

«В 2021 году при поддержке областного правительства продолжалось активное развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“. В итоге только в областном центре число видеокамер в общественных местах увеличилось со 100 до 300 единиц», — отмечается в докладе начальника регионального УМВД Дмитрия Свинова на коллегии по результатам деятельности за 2021 год, опубликованном на сайте ведомства.

При помощи видеокамер в 2021 году в Кургане зафиксировали и пресекли 360 правонарушений. Информация по 414 видеоматериалам была использована в качестве доказательств при расследовании уголовных дел.

Также в полиции отмечают, что на территории всех райцентров Курганской области в местах массового пребывания граждан установлено 298 видеокамер. Из областного бюджета на это выделялось 18 млн рублей.

О планах установить 200 новых камер наблюдения мэрия Кургана сообщала в феврале 2021 года. По данным властей, видеокамеры контролируют оперативную обстановку в городе, реагируют на пожары и помогают в раскрытии правонарушений. Данные с них передаются в Единую дежурно-диспетчерскую службу. На улицах Шадринска планировалось установить более 50 новых видеокамер. Они предназначены, в том числе, для обеспечения антитеррористической защищенности.

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Число видеокамер в общественных местах Кургана по итогам 2021 года увеличилось в три раза — со 100 до 300 штук. Помимо этого, новые камеры появились в райцентрах области, сообщает региональное управление МВД. «В 2021 году при поддержке областного правительства продолжалось активное развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“. В итоге только в областном центре число видеокамер в общественных местах увеличилось со 100 до 300 единиц», — отмечается в докладе начальника регионального УМВД Дмитрия Свинова на коллегии по результатам деятельности за 2021 год, опубликованном на сайте ведомства. При помощи видеокамер в 2021 году в Кургане зафиксировали и пресекли 360 правонарушений. Информация по 414 видеоматериалам была использована в качестве доказательств при расследовании уголовных дел. Также в полиции отмечают, что на территории всех райцентров Курганской области в местах массового пребывания граждан установлено 298 видеокамер. Из областного бюджета на это выделялось 18 млн рублей. О планах установить 200 новых камер наблюдения мэрия Кургана сообщала в феврале 2021 года. По данным властей, видеокамеры контролируют оперативную обстановку в городе, реагируют на пожары и помогают в раскрытии правонарушений. Данные с них передаются в Единую дежурно-диспетчерскую службу. На улицах Шадринска планировалось установить более 50 новых видеокамер. Они предназначены, в том числе, для обеспечения антитеррористической защищенности.
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