Курганские власти сделают миллионерами 18 учителей

В Курганской области объявили отбор 18 новых участников программы «Земский учитель» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области объявили новый отбор участников программы «Земский учитель», которые получат по миллиону рублей за переезд в село или небольшой город. В 2022 году на эти выплаты предусмотрено 18 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального департамента образования.

«„Земских учителей“ в Курганской области станет больше. Чтобы поучаствовать в программе и получить миллион рублей, необходимо подать заявку до 15 июля, а также все необходимые документы, и быть готовым переехать в село или небольшой город за 100 км от места жительства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам директора департамента Андрея Кочерова, эта программа позволяет сократить дефицит педагогических кадров на селе. Благодаря ей в Курганскую область уже приехали работать 43 педагога из других регионов. Все они получили по миллиону рублей. «Мы уже приготовили 18 млн рублей для победителей нового конкурсного отбора», — заявил Кочеров.

Участниками программы «Земский учитель» могут стать учителя в возрасте до 55 лет. Чтобы получить миллион рублей, они должны быть готовы отработать не менее пяти лет по основному месту работы в соответствии с трудовым договором.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году участниками этой программы в Курганской области стали 20 учителей, часть из которых согласились переехать из других регионов, в том числе Оренбургской области и Алтайского края. В 2020 году в Курганскую область переехали 23 земских учителя.

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