В Курганскую область придут морозы и снег

В Курганской области 11 февраля похолодает до -24 градусов. Также в этот день ожидаются осадки в виде снега. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.
«Прогноз погоды по Курганской области. <…> Температура воздуха, ночь: -14, -19 градусов, местами до -24 градусов», — указано на сайте.
Днем 11 февраля, по данным синоптиков, может потеплеть до -9 градусов. 11 и 12 февраля в регионе ожидается небольшой и умеренный снег.
Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что в феврале среднемесячная температура воздуха в Кургане превысит норму на 3,7 градуса. По его данным, за месяц в городе выпадет 17 мм осадков, что в пределах нормы.
В Курганской области 11 февраля похолодает до -24 градусов. Также в этот день ожидаются осадки в виде снега. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> Температура воздуха, ночь: -14, -19 градусов, местами до -24 градусов», — указано на сайте. Днем 11 февраля, по данным синоптиков, может потеплеть до -9 градусов. 11 и 12 февраля в регионе ожидается небольшой и умеренный снег. Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что в феврале среднемесячная температура воздуха в Кургане превысит норму на 3,7 градуса. По его данным, за месяц в городе выпадет 17 мм осадков, что в пределах нормы.