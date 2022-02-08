08 февраля 2022

В Курганскую область придут морозы и снег

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе похолодает до -24 градусов Фото:

В Курганской области 11 февраля похолодает до -24 градусов. Также в этот день ожидаются осадки в виде снега. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> Температура воздуха, ночь: -14, -19 градусов, местами до -24 градусов», — указано на сайте.

Днем 11 февраля, по данным синоптиков, может потеплеть до -9 градусов. 11 и 12 февраля в регионе ожидается небольшой и умеренный снег.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что в феврале среднемесячная температура воздуха в Кургане превысит норму на 3,7 градуса. По его данным, за месяц в городе выпадет 17 мм осадков, что в пределах нормы.

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В Курганской области 11 февраля похолодает до -24 градусов. Также в этот день ожидаются осадки в виде снега. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> Температура воздуха, ночь: -14, -19 градусов, местами до -24 градусов», — указано на сайте. Днем 11 февраля, по данным синоптиков, может потеплеть до -9 градусов. 11 и 12 февраля в регионе ожидается небольшой и умеренный снег. Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что в феврале среднемесячная температура воздуха в Кургане превысит норму на 3,7 градуса. По его данным, за месяц в городе выпадет 17 мм осадков, что в пределах нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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