В Курганскую область придут морозы и снег

В регионе похолодает до -24 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 11 февраля похолодает до -24 градусов. Также в этот день ожидаются осадки в виде снега. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> Температура воздуха, ночь: -14, -19 градусов, местами до -24 градусов», — указано на сайте.

Днем 11 февраля, по данным синоптиков, может потеплеть до -9 градусов. 11 и 12 февраля в регионе ожидается небольшой и умеренный снег.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что в феврале среднемесячная температура воздуха в Кургане превысит норму на 3,7 градуса. По его данным, за месяц в городе выпадет 17 мм осадков, что в пределах нормы.