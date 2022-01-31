Февраль в Кургане будет теплее, чем обычно. График

01 февраля 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

В городе среднемесячная температура превысит норму на 3,7 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в феврале среднемесячная температура превысит климатическую норму на 3,7 градуса. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Ожидается, что в Кургане среднемесячная температура составит -10,1 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы. В течение месяца прогнозируется 19 дней с температурой выше нормы и девять дней с температурой ниже нормы», — указал Винштейн на своем сайте. По данным синоптика, за месяц в городе выпадет не более 17 мм осадков, что не превышает норму. Винштейн отметил, что днем температура воздуха будет варьироваться от -4 до -11 градусов, ночью — от -10 до -16 градусов. В прогнозе указано, что в городе с 16 по 20 февраля будет кратковременное похолодание. На момент написания новости, на сайте областного ЦГМС прогноз на февраль не был опубликован. Синоптик добавил, что в январе в Кургане среднесуточная температура воздуха превысила норму только на 0,9 градуса и составила 14,6 градусов. В январе в городе выпало 24 мм осадков, что выше нормы на 35%. Ранее Винштейн сообщал, что зимой в регионе среднесезонная температура воздуха превысит норму на 2,5% градуса. Прогноз погоды на февраль Фото: сайт «Блог Ильи Винштейна» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане в феврале среднемесячная температура превысит климатическую норму на 3,7 градуса. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Ожидается, что в Кургане среднемесячная температура составит -10,1 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы. В течение месяца прогнозируется 19 дней с температурой выше нормы и девять дней с температурой ниже нормы», — указал Винштейн на своем сайте. По данным синоптика, за месяц в городе выпадет не более 17 мм осадков, что не превышает норму. Винштейн отметил, что днем температура воздуха будет варьироваться от -4 до -11 градусов, ночью — от -10 до -16 градусов. В прогнозе указано, что в городе с 16 по 20 февраля будет кратковременное похолодание. На момент написания новости, на сайте областного ЦГМС прогноз на февраль не был опубликован. Синоптик добавил, что в январе в Кургане среднесуточная температура воздуха превысила норму только на 0,9 градуса и составила 14,6 градусов. В январе в городе выпало 24 мм осадков, что выше нормы на 35%. Ранее Винштейн сообщал, что зимой в регионе среднесезонная температура воздуха превысит норму на 2,5% градуса.