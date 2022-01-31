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Февраль в Кургане будет теплее, чем обычно. График

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Кетово, снег, зима, деревня, погода, утро, вечер, холод, похолодание
В городе среднемесячная температура превысит норму на 3,7 градуса Фото:

В Кургане в феврале среднемесячная температура превысит климатическую норму на 3,7 градуса. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Ожидается, что в Кургане среднемесячная температура составит -10,1 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы. В течение месяца прогнозируется 19 дней с температурой выше нормы и девять дней с температурой ниже нормы», — указал Винштейн на своем сайте.

По данным синоптика, за месяц в городе выпадет не более 17 мм осадков, что не превышает норму. Винштейн отметил, что днем температура воздуха будет варьироваться от -4 до -11 градусов, ночью — от -10 до -16 градусов. В прогнозе указано, что в городе с 16 по 20 февраля будет кратковременное похолодание. На момент написания новости, на сайте областного ЦГМС прогноз на февраль не был опубликован.

Синоптик добавил, что в январе в Кургане среднесуточная температура воздуха превысила норму только на 0,9 градуса и составила 14,6 градусов. В январе в городе выпало 24 мм осадков, что выше нормы на 35%. Ранее Винштейн сообщал, что зимой в регионе среднесезонная температура воздуха превысит норму на 2,5% градуса.

Прогноз погоды на февраль
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В Кургане в феврале среднемесячная температура превысит климатическую норму на 3,7 градуса. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Ожидается, что в Кургане среднемесячная температура составит -10,1 градуса, что на 3,7 градуса выше климатической нормы. В течение месяца прогнозируется 19 дней с температурой выше нормы и девять дней с температурой ниже нормы», — указал Винштейн на своем сайте. По данным синоптика, за месяц в городе выпадет не более 17 мм осадков, что не превышает норму. Винштейн отметил, что днем температура воздуха будет варьироваться от -4 до -11 градусов, ночью — от -10 до -16 градусов. В прогнозе указано, что в городе с 16 по 20 февраля будет кратковременное похолодание. На момент написания новости, на сайте областного ЦГМС прогноз на февраль не был опубликован. Синоптик добавил, что в январе в Кургане среднесуточная температура воздуха превысила норму только на 0,9 градуса и составила 14,6 градусов. В январе в городе выпало 24 мм осадков, что выше нормы на 35%. Ранее Винштейн сообщал, что зимой в регионе среднесезонная температура воздуха превысит норму на 2,5% градуса.
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