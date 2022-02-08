Курганские власти выдвинули условие для постройки туалета в парке

Туалет планируют построить в парке Петухова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Петуховского района Курганской области опубликовали голосование, с помощью которого жители могут выбрать объекты, достойные установки в райцентре. Среди объектов указан туалет, который могут построить в парке города Петухово. Опрос размещен на сайте и в группе местной администрации.

«Предлагаем вам принять участие в открытом опросе по дальнейшему благоустройству г. Петухово и набережной им. Павла Юдина. Эта возможность будет нам предоставлена при участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. <…> Ваше мнение очень важно при подаче заявки на конкурс, т. к. будет учитываться активность и количество принявших участие, проголосовавших „ЗА“», — указано в опросе.

На момент написания новости, в опросе лидировал объект «Санитарно-сервисный павильон в парке Юдинский (туалет)». «Объект под номером шесть (туалет) должен быть в парке без всякого голосования, по умолчанию», — написала под постом пользователь Ольга Шумова. Там же другая местная жительница Жанна Малыхина попросила построить этот объект, так как, по ее словам, в городе нет ни одного общественного туалета.

Также местные жители могут проголосовать в опросе за павильон с цифровыми информационными стендами, памятник основателю города Павлу Юдину, арт-объекты в виде шахмат, смотровую площадку, спортивные арт-объекты и систему навигации. На момент написания новости, в голосовании приняли участие более 100 человек.

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