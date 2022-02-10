В Тюменской области учителям доплатят за дискомфорт

Классные руководители получат выплаты, так как работают в районах, где проживать дискомфортно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Классные руководители, которые проживают в районах с дискомфортными условиями, получат дополнительные компенсации от властей Тюменской области. Соответствующее распоряжение размещено на портале для официального опубликования правовых актов.

«Утвердить распределение межбюджетных трансфертов в размере 20,5 млн рублей. Осуществить выплату дополнительных компенсаций педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство и проживающим в районах с дискомфортными условиями», — такие данные приводятся в постановлении, опубликованном на портале и подписанном губернатором Александром Моором.

Речь идет о педагогах, которые живут в трех муниципалитетах Тюменской области. Это Вагайский район (в его бюджет на выплаты направят 4,9 млн рублей), Тобольский район (3,6 млн рублей), и Тобольск (11,9 млн рублей).

Ранее URA.RU писало, что тюменские медики получат выплаты из-за пандемии. На поддержку медперсонала, работающего с коронавирусом, направят более миллиарда рублей.