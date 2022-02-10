10 февраля 2022
09 февраля 2022

В Тюменской области учителям доплатят за дискомфорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, учитель, урок, класс, школа, преподаватель, педагог
Классные руководители получат выплаты, так как работают в районах, где проживать дискомфортно Фото:

Классные руководители, которые проживают в районах с дискомфортными условиями, получат дополнительные компенсации от властей Тюменской области. Соответствующее распоряжение размещено на портале для официального опубликования правовых актов.

«Утвердить распределение межбюджетных трансфертов в размере 20,5 млн рублей. Осуществить выплату дополнительных компенсаций педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство и проживающим в районах с дискомфортными условиями», — такие данные приводятся в постановлении, опубликованном на портале и подписанном губернатором Александром Моором.

Речь идет о педагогах, которые живут в трех муниципалитетах Тюменской области. Это Вагайский район (в его бюджет на выплаты направят 4,9 млн рублей), Тобольский район (3,6 млн рублей), и Тобольск (11,9 млн рублей).

Ранее URA.RU писало, что тюменские медики получат выплаты из-за пандемии. На поддержку медперсонала, работающего с коронавирусом, направят более миллиарда рублей.

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Классные руководители, которые проживают в районах с дискомфортными условиями, получат дополнительные компенсации от властей Тюменской области. Соответствующее распоряжение размещено на портале для официального опубликования правовых актов. «Утвердить распределение межбюджетных трансфертов в размере 20,5 млн рублей. Осуществить выплату дополнительных компенсаций педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство и проживающим в районах с дискомфортными условиями», — такие данные приводятся в постановлении, опубликованном на портале и подписанном губернатором Александром Моором. Речь идет о педагогах, которые живут в трех муниципалитетах Тюменской области. Это Вагайский район (в его бюджет на выплаты направят 4,9 млн рублей), Тобольский район (3,6 млн рублей), и Тобольск (11,9 млн рублей). Ранее URA.RU писало, что тюменские медики получат выплаты из-за пандемии. На поддержку медперсонала, работающего с коронавирусом, направят более миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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