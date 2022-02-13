В Курганском райцентре отключили отопление

Проблемы с отоплением возникли в селе Альменево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Альменево Курганской области на шесть часов отключили отопление. Об этом сообщили представители местной администрации.

«Внимание! Сегодня, 14 февраля, с 10:00 час. по 16:00 час. будет отключено отопление в с. Альменево», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации Альменевского района в соцсети «ВКонтакте».

Отключение связано с ремонтом на трассе. Представители власти извинились за неудобства.

Ранее жители села жаловались, что в их многоквартирных домах температура воздуха не поднималась выше +13 градусов. Они отмечали, что проблемы с отоплением были и в местных администрации, школе и детсаду. Позже представители прокуратуры сообщили, что не обнаружили в многоквартирных домах отклонений температуры от нормы, а в райцентре должны были запустить три котельных.