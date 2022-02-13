13 февраля 2022
11 февраля 2022
10 февраля 2022

В Курганском райцентре отключили отопление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, радиатор, отопление, батарея отопления, батареи
Проблемы с отоплением возникли в селе Альменево Фото:

В селе Альменево Курганской области на шесть часов отключили отопление. Об этом сообщили представители местной администрации.

«Внимание! Сегодня, 14 февраля, с 10:00 час. по 16:00 час. будет отключено отопление в с. Альменево», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации Альменевского района в соцсети «ВКонтакте».

Отключение связано с ремонтом на трассе. Представители власти извинились за неудобства.

Ранее жители села жаловались, что в их многоквартирных домах температура воздуха не поднималась выше +13 градусов. Они отмечали, что проблемы с отоплением были и в местных администрации, школе и детсаду. Позже представители прокуратуры сообщили, что не обнаружили в многоквартирных домах отклонений температуры от нормы, а в райцентре должны были запустить три котельных.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В селе Альменево Курганской области на шесть часов отключили отопление. Об этом сообщили представители местной администрации. «Внимание! Сегодня, 14 февраля, с 10:00 час. по 16:00 час. будет отключено отопление в с. Альменево», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации Альменевского района в соцсети «ВКонтакте». Отключение связано с ремонтом на трассе. Представители власти извинились за неудобства. Ранее жители села жаловались, что в их многоквартирных домах температура воздуха не поднималась выше +13 градусов. Они отмечали, что проблемы с отоплением были и в местных администрации, школе и детсаду. Позже представители прокуратуры сообщили, что не обнаружили в многоквартирных домах отклонений температуры от нормы, а в райцентре должны были запустить три котельных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...