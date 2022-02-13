В Курганской области пассажир сбежал с места ДТП и умер

14 февраля 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Мужчина, получив в ДТП травмы, не стал обращаться за медицинской помощью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Курганской области признали виновным в смерти брата в ДТП. Они вместе скрылись с места происшествия и не стали обращаться за медицинской помощью, в результате через день мужчина скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. ДТП произошло в мае 2021 года на автодороге Лебяжье — Лопатки. Суд установил, что 33-летний мужчина за рулем ВАЗ-21150 не справился с управлением и съехал с дороги, автомобиль перевернулся. «Водитель, с целью избежать ответственности за ДТП, вместе с пассажирами, которые являлись его братьями, покинули место происшествия. Получив телесные повреждения, они не сообщили о случившемся в полицию и не обратились за медицинской помощью, в результате через сутки один из пассажиров скончался», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Уголовное дело возбуждалось по п.«б» ч.4 ст. 264 УК РФ (совершение ДТП, повлекшего по неосторожности смерть пассажира, сопряженное с оставлением места ДТП). Лебяжьевский районный суд приговорил мужчину к 6,5 года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителя Курганской области признали виновным в смерти брата в ДТП. Они вместе скрылись с места происшествия и не стали обращаться за медицинской помощью, в результате через день мужчина скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. ДТП произошло в мае 2021 года на автодороге Лебяжье — Лопатки. Суд установил, что 33-летний мужчина за рулем ВАЗ-21150 не справился с управлением и съехал с дороги, автомобиль перевернулся. «Водитель, с целью избежать ответственности за ДТП, вместе с пассажирами, которые являлись его братьями, покинули место происшествия. Получив телесные повреждения, они не сообщили о случившемся в полицию и не обратились за медицинской помощью, в результате через сутки один из пассажиров скончался», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Уголовное дело возбуждалось по п.«б» ч.4 ст. 264 УК РФ (совершение ДТП, повлекшего по неосторожности смерть пассажира, сопряженное с оставлением места ДТП). Лебяжьевский районный суд приговорил мужчину к 6,5 года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.