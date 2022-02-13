13 февраля 2022
11 февраля 2022

В Кургане подростки украли 400 тысяч у посетителя кальянной

© Служба новостей «URA.RU»
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У мужчины отобрали более 400 тысяч рублей Фото:

Четверо несовершеннолетних подростков и 19-летний неоднократно судимый житель Кургана задержаны по подозрению в разбойном нападении на посетителя кальянной. Они брызнули потерпевшему в лицо перцовой смесью и забрали крупную сумму денег, сообщили в пресс-службе областного УМВД и региональном следственном управлении СК.

Инцидент произошел в ночь на 13 февраля. Мужчина 1995 года находился в одной из кальянных Кургана с крупной суммой денег, которые он получил от продажи машины. «Когда гражданин выходил из туалетной комнаты, ему брызнули в лицо перцовой смесью, ударили и потребовали отдать деньги. Потерпевший попытался отвлечь внимание нападавших и спрятать наличность в туалете, однако злоумышленники нанесли ему телесные повреждения и забрали деньги», — сообщает пресс-служба УМВД.

По данным регионального СУ СК, нападавшие знали, что у мужчины есть с собой крупная сумма денег. Всего было похищено более 400 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись. «Все подозреваемые „по горячим следам“ установлены и задержаны во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции. Большая часть похищенных денежных средств у них изъята», — заявляют в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время задержанным планируют предъявить обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в отношении арендатора помещения кальянной составлен протокол по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения).

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Четверо несовершеннолетних подростков и 19-летний неоднократно судимый житель Кургана задержаны по подозрению в разбойном нападении на посетителя кальянной. Они брызнули потерпевшему в лицо перцовой смесью и забрали крупную сумму денег, сообщили в пресс-службе областного УМВД и региональном следственном управлении СК. Инцидент произошел в ночь на 13 февраля. Мужчина 1995 года находился в одной из кальянных Кургана с крупной суммой денег, которые он получил от продажи машины. «Когда гражданин выходил из туалетной комнаты, ему брызнули в лицо перцовой смесью, ударили и потребовали отдать деньги. Потерпевший попытался отвлечь внимание нападавших и спрятать наличность в туалете, однако злоумышленники нанесли ему телесные повреждения и забрали деньги», — сообщает пресс-служба УМВД. По данным регионального СУ СК, нападавшие знали, что у мужчины есть с собой крупная сумма денег. Всего было похищено более 400 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись. «Все подозреваемые „по горячим следам“ установлены и задержаны во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции. Большая часть похищенных денежных средств у них изъята», — заявляют в СК. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время задержанным планируют предъявить обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в отношении арендатора помещения кальянной составлен протокол по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения).
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