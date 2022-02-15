В дом курганского писателя Потанина не проводят природный газ

Жители дома, где живет писатель Виктор Потанин, пользуются газом в баллонах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В многоквартирный дом №83 на улице Советской в центре Кургана, где живет писатель Виктор Потанин, не проводят природный газ. При этом в соседнем доме он есть. Об этом URA.RU сообщила местная жительница Нина Семенова.

«Мы все пенсионеры, газ обычно заканчивается поздно вечером или рано утром. Надо его заказывать. Газ дорогой, баллоны тяжелые. У нас на третьем этаже живет Виктор Потанин. Он уже в возрасте, и ему тоже приходится заправлять газ», — рассказала Семенова.

По ее словам, ранее она сообщала местным властям об этой проблеме. В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU объяснили, что в доме, расположенном по адресу ул. Советская, 83, 14 квартир. Договоры на газобаллонное обслуживание заключены только с владельцами четырех квартир.

«По состоянию на сегодняшний день дом не включен в программу газификации на 2022—2023 годы. Для перевода на природный газ необходимо разработать проектную документацию на устройство внутридомовой сети газораспределения», — объяснили в мэрии. Решение о разработке проекта и финансировании работ должны принять жильцы дома на общем собрании и после этого обратиться в администрацию города. В мэрии добавили, что работы выполнят за счет городского бюджета по программе газификации многоквартирного жилого фонда Кургана.

Виктор Потанин — советский и российский писатель, автор десятков рассказов. Ряд произведений переведен на популярные европейские языки. Потанин — член правления и секретарь Союза писателей России.

В начале 2021 года возникли перебои с поставками сжиженного газа в 48 многоквартирных домах Кургана. Тогда они были связаны с нарушениями со стороны поставщика.

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