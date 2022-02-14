14 февраля 2022

Сын Жириновского впервые высказался о болезни отца

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Заседание рабочей группы по гражданству В ГД РФ. Москва, лебедев игорь
Игорь Лебедев заявил, что беспокоится за Владимира Жириновского Фото:
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Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бывший вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что беспокоится о состоянии своего отца. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети Facebook.

«Только живи!», — написал Игорь Лебедев. Так же на своем посте он отметил, что находится в состоянии беспокойства. Пользователи Facebook в комментарии под публикацией поддерживают Лебедева, желая Владимиру Жириновскому выздоровления.

9 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы. Источник URA.RU сообщил, что политик перестал узнавать своих близких. В Минздраве РФ сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное. Telegram-канал 112 сообщил, что у Жириновского диагностировали воспаление в мозге. Врачи отказались выписывать депутата, несмотря на его стабильное состояние.

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Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бывший вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что беспокоится о состоянии своего отца. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети Facebook. «Только живи!», — написал Игорь Лебедев. Так же на своем посте он отметил, что находится в состоянии беспокойства. Пользователи Facebook в комментарии под публикацией поддерживают Лебедева, желая Владимиру Жириновскому выздоровления. 9 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы. Источник URA.RU сообщил, что политик перестал узнавать своих близких. В Минздраве РФ сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное. Telegram-канал 112 сообщил, что у Жириновского диагностировали воспаление в мозге. Врачи отказались выписывать депутата, несмотря на его стабильное состояние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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