Сын Жириновского впервые высказался о болезни отца

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бывший вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что беспокоится о состоянии своего отца. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети Facebook.
«Только живи!», — написал Игорь Лебедев. Так же на своем посте он отметил, что находится в состоянии беспокойства. Пользователи Facebook в комментарии под публикацией поддерживают Лебедева, желая Владимиру Жириновскому выздоровления.
Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бывший вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев заявил, что беспокоится о состоянии своего отца. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети Facebook. «Только живи!», — написал Игорь Лебедев. Так же на своем посте он отметил, что находится в состоянии беспокойства. Пользователи Facebook в комментарии под публикацией поддерживают Лебедева, желая Владимиру Жириновскому выздоровления. 9 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы. Источник URA.RU сообщил, что политик перестал узнавать своих близких. В Минздраве РФ сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное. Telegram-канал 112 сообщил, что у Жириновского диагностировали воспаление в мозге. Врачи отказались выписывать депутата, несмотря на его стабильное состояние.