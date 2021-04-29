Синоптики изменили прогноз по паводку в Кургане

Синоптики уточнили прогноз по максимальному уровню воды Тобола в Кургане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Синоптики Уральского УГМС составили уточненный прогноз максимальных уровней воды весеннего половодья в Кургане на реке Тобол в 2021 году. Прогноз 30 апреля разместили на сайте областного управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

«Ожидаемая величина 480 [см]», — указано в прогнозе. Допустимая погрешность составляет 80 см. В начале апреля ожидалось, что максимальный уровень Тобола в Кургане составит 600 см.

Пик паводка в регионе ожидается со 2 по 5 мая. В марте ожидалось, что уровень Тобола в Кургане может подняться до 6,3 м. По данным властей, о неблагоприятных явлениях речи не идет.

В конце апреля рабочие на обновленной набережной Тобола в Кургане проводили работы несмотря на то, что уровень воды повышался. В мэрии объяснили, что работы продолжаются там, где подъем воды не мешает.