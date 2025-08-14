Самолет из Москвы не смог приземлиться в Кургане и был отправлен в Челябинск

Пассажиры утреннего рейса из Москвы в Курган неожиданно оказались в Челябинске. Из-за густого тумана в Кургане самолет не смог совершить посадку и был перенаправлен в соседний город. Топливо не позволило долго кружить в воздухе в ожидании улучшения видимости. Об этом URA.RU рассказали пассажиры борта.
«Сегодня рейс из Москвы посадили в Челябинске. Сказали, что в Кургане туман, и топлива, чтобы ждать, просто не хватило. Сейчас ждем вылета в Курган, который нам обещают около 09:00. Пассажирам дали воду, двери были открыты, было не душно», — рассказали пассажиры борта.
По плану рейс ТИ 1091 должен был приземлиться в Кургане в 07:45, но в Челябинске по расписанию онлайн-табло его вылет ожидался в 08:30. Сейчас пассажиры уже сели в самолет и готовятся к вылету. При этом около 12 человек решили покинуть рейс в Челябинске. Одна из пассажирок подстраховалась и приобрела билет на поезд, но теперь будет пытаться его сдать.
Обновлено в 09:27: Самолет уже сел в Кургане.
Аэропорт Челябинска не первый раз становится дополнительной площадкой для посадки самолетов. В ноябре 2024 года самолет, направлявшийся из Сочи в Курган, экстренно приземлился в аэропорту Челябинска из-за сильной метели и плохой видимости. Пилот принял такое решение ради безопасности пассажиров, поскольку условия для посадки в Кургане были неблагоприятными. Большинство пассажиров отнеслись к экстренной посадке с пониманием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.