13 августа 2025

Из-за рекордных ливней у курганцев сгнил урожай картошки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Белозерского округа Курганской области остались без картошки на зиму
Жители Белозерского округа Курганской области остались без картошки на зиму Фото:

Из-за рекордных ливней, которые недавно обрушились на Курганскую область, без урожая картофеля в этом году остались жители Белозерского округа. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Семья осталась без урожая из-за обычного ливневого дождя», — пишет telergam-канал «ИС „Белозерское“. В нем опубликовано фото гнилой картошки, которую выкопала в своем огороде местная жительница.

Вся картошка сгнила в земле
Вся картошка сгнила в земле
Фото:

Ранее в Белозерском округе из-за последствий рекордных ливней вводили режим повышенной готовности. Для жителей, дома которых пострадали от подтоплений, открывали пункт временного размещения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за рекордных ливней, которые недавно обрушились на Курганскую область, без урожая картофеля в этом году остались жители Белозерского округа. Об этом сообщается в социальных сетях. «Семья осталась без урожая из-за обычного ливневого дождя», — пишет telergam-канал «ИС „Белозерское“. В нем опубликовано фото гнилой картошки, которую выкопала в своем огороде местная жительница. Ранее в Белозерском округе из-за последствий рекордных ливней вводили режим повышенной готовности. Для жителей, дома которых пострадали от подтоплений, открывали пункт временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...