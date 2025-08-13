Жители Белозерского округа Курганской области остались без картошки на зиму
Из-за рекордных ливней, которые недавно обрушились на Курганскую область, без урожая картофеля в этом году остались жители Белозерского округа. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Семья осталась без урожая из-за обычного ливневого дождя», — пишет telergam-канал «ИС „Белозерское“. В нем опубликовано фото гнилой картошки, которую выкопала в своем огороде местная жительница.
Вся картошка сгнила в земле
Ранее в Белозерском округе из-за последствий рекордных ливней вводили режим повышенной готовности. Для жителей, дома которых пострадали от подтоплений, открывали пункт временного размещения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!