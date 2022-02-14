Жительница ЯНАО пожаловалась на хамство медиков в отделении COVID

Девушка хотела узнать о состоянии своей бабушки, но столкнулась с грубостью и хамством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) столкнулась с хамством медиков, пытаясь узнать о состоянии своей бабушки, которая лежит в ковидном отделении больницы и плохо себя чувствует. Об этом девушка сообщила в соцсети «ВКонтакте».

«Крик души! Моя бабушка, на данный момент лежит в больнице, с подтвержденным короновирусом и есть еще один диагноз, который основной и ее мучает. Со слов медсестры, ее сейчас не лечат от него, потому что она лежит в детском отделении, где лежат с положительными результатами и профильным лечением точечных заболеваний никто не занимается. Бабушке становится все хуже, очень плохо стала разговаривать», — написала Влада Рыбка в группе «Лабытнанги Info».

Девушка добавила, что звонила в больницу узнать о состоянии бабушки, но ей грубо ответили и бросили трубку. «Отношение медсестер поражает, их разговор, тон, наглость и невоспитанность. Если такие люди идут на такую профессию, они должны понимать, что будут сталкиваться с родственниками, которым небезразлично здоровье их близких людей», — написала горожанка, отметив, что бабушка умоляет своих родных забрать ее из отделения.

В больнице девушке пообещали разобраться в ситуации. «Напишите ФИО вашей бабушки в личные сообщения Лабытнангской городской больницы, мы обязательно разберемся в сложившейся ситуации», — написала специалист медучреждения Елена Афанасьева.

Ранее URA.RU сообщало, что пациенты ковидного госпиталя в Тарко-Сале рассказали об условиях их содержания в учреждении. По их словам, в госпитале грязные палаты, сломаны замки и не работают туалеты.

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