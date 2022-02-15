Курганские власти отказались проверять скрытые счета депутата

16 февраля 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Обращение гражданина не является основанием для проверки пяти банковских счетов депутата Шадринской гордумы Анатолия Педошенко, не указанных в декларации. Об этом сообщили в отделе по профилактике коррупционных правонарушений аппарата губернатора Курганской области в ответ на запрос жителя Шадринска Александра Андрюкова (есть в распоряжении URA.RU). «Проверка достоверности и полноты сведений о доходах осуществляется на основании достаточной информации, предоставляемой в соответствии со ст. 2 Закона Курганской области от 28.02.2018 г. №5 „О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей глав местных администраций, муниципальных должностей, и лицами, замещающими указанные должности“. Обращение гражданина не является основанием для проверки достоверности и полноты сведений о доходах Педошенко А.А.», — говорится в ответе отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата губернатора. Шадринец считает ситуацию абсурдной. «Закон есть, депутаты должны его исполнять. Но провести проверку по нарушению невозможно», — говорит Андрюков. Ранее Шадринский районный суд признал законным ответ прокуратуры, отказавшейся проверить не указанные в декларации счета депутата гордумы Анатолия Педошенко. Прокуратура выявила нарушение в декларациях о доходах за 2020 год у четырех депутатов Шадринска. Все они не указали банковские счета, причем Педошенко забыл сразу о пяти счетах в банках. Депутаты пояснили гордуме, что на счетах было не более 1000 рублей. Андрюков обратился в прокуратуру с просьбой проверить остаток и движение средств на скрытых счетах депутата. В ведомстве ответили, что прокуратура не входит в перечень организаций, имеющих право запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну.