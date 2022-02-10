Суд отказал в проверке банковских счетов курганского депутата

Шадринский суд признал законным отказ прокуратуры проверить «забытые» счета депутата гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринский районный суд признал законным ответ прокуратуры, отказавшейся проверить не указанные в декларации счета депутата Шадринской городской думы Анатолия Педошенко. Об этом URA.RU сообщил истец Александр Андрюков.

«Суд отказал в иске по требованию признать ответ прокуратуры незаконным, и обязать прокуратуру выйти в суд для проверки пяти банковских счетов депутата [Анатолия] Педошенко. На суде также был представлен ответ антикоррупционной комиссии при правительстве Курганской области о том, что в отношении депутата проверка не проводилась. Получается, любой депутат может скрыть свои доходы, не указав счета в декларации, рассчитывая на то, что их все равно не проверят», — сказал Андрюков.

Андрюков планирует обжаловать решение Шадринского суда. Также он ждет официальный ответ региональной комиссии по противодействию коррупции на свое обращение.

Ранее прокуратура выявила нарушение в декларациях о доходах за 2020 год у четырех депутатов Шадринской городской думы. Все они не указали банковские счета, причем Анатолий Педошенко забыл сразу о пяти счетах в банках. Эти нарушения были признаны гордумой незначительными, так как все депутаты пояснили, что на счетах было не более 1000 рублей. Андрюков обратился в прокуратуру с просьбой проверить остаток и движение средств на пяти забытых счетах самого богатого депутата Шадринска Анатолия Педошенко. В ответ в ведомстве указали, что прокуратура не входит в перечень организаций, имеющих право запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну.

Депутат Шадринска Валерий Мурзин не указал в декларации, что пользуется домом своих родственников. Это нарушение гордума признала значительным. Мурзин был лишен мандата, это решение он оспаривает в судах.

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