Бывший курганский кандидат в Госдуму претендует на новый мандат

На апрельские выборы в Курганской области начали выдвигаться кандидаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Член бюро Каргапольского комитета КПРФ (Курганская область) Валентин Шкаликов выдвинулся на выборы думы Каргапольского муниципального округа первого созыва. Информация об этом опубликована в ГАС «Выборы». Шкаликов является депутатом Усть-Миасской сельской думы, в 2021 году он выдвигался в Госдуму по партийному списку КПРФ.

«Шкаликов Валентин Александрович. Основное место работы или службы — МКУ ДО „Каргапольская ДЮСШ им. К.С.Стрекаловских“, тренер-преподаватель. Статус участника выборов — выдвинутый кандидат», — указано в ГАС «Выборы».

Помимо Шкаликова, в думу Каргапольского округа выдвинулись еще восемь кандидатов. Среди них — один представитель КПРФ, остальные семь выдвинуты «Единой Россией».

Также появились первые кандидаты в депутаты дум Щучанского и Звериноголовского муниципальных округов первого созыва. Это соответственно гендиректор ООО «Региональное строительное управление» Михаил Рябков и индивидуальный предприниматель Николай Визгин. Оба являются самовыдвиженцами.

Выборы депутатов назначены на 24 апреля. По данным облизбиркома, в этот день в Курганской области пройдут 11 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов в 10 вновь созданных муниципальных округах и дополнительные выборы депутата Курганской городской думы по одномандатному избирательному округу №5.

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