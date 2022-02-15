Шумков попросил Мишустина вернуть для врачей правила СССР

Губернатор Вадим Шумков считает, что надо вернуть советскую систему распределения врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину вернуть советскую систему централизованного распределения выпускников медвузов. Об этом он сообщает на своей странице в Instagram.

«Выступил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с участием председателя правительства РФ. Предложил вернуться к работавшей в советское время системе централизованного распределения выпускников медицинских вузов. Она была неплохой и соответствовала специфике нашей большой страны», — отмечает Шумков.

Он также выступил с предложением ввести единую систему оплаты труда для медперсонала на всей территории страны. Шумков считает несправедливой ситуации, когда врачи одного профиля и с равной нагрузкой «в разных регионах получают заработную плату, отличающуюся в разы».

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ищут сотни врачей. Эта профессия является самой востребованной на рынке труда. Из-за дефицита медиков выпускникам медколледжа приходится выезжать одним в составе бригад скорой помощи.