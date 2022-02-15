15 февраля 2022

Шумков попросил Мишустина вернуть для врачей правила СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков считает, что надо вернуть советскую систему распределения врачей Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину вернуть советскую систему централизованного распределения выпускников медвузов. Об этом он сообщает на своей странице в Instagram.

«Выступил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с участием председателя правительства РФ. Предложил вернуться к работавшей в советское время системе централизованного распределения выпускников медицинских вузов. Она была неплохой и соответствовала специфике нашей большой страны», — отмечает Шумков.

Он также выступил с предложением ввести единую систему оплаты труда для медперсонала на всей территории страны. Шумков считает несправедливой ситуации, когда врачи одного профиля и с равной нагрузкой «в разных регионах получают заработную плату, отличающуюся в разы».

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ищут сотни врачей. Эта профессия является самой востребованной на рынке труда. Из-за дефицита медиков выпускникам медколледжа приходится выезжать одним в составе бригад скорой помощи.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину вернуть советскую систему централизованного распределения выпускников медвузов. Об этом он сообщает на своей странице в Instagram. «Выступил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с участием председателя правительства РФ. Предложил вернуться к работавшей в советское время системе централизованного распределения выпускников медицинских вузов. Она была неплохой и соответствовала специфике нашей большой страны», — отмечает Шумков. Он также выступил с предложением ввести единую систему оплаты труда для медперсонала на всей территории страны. Шумков считает несправедливой ситуации, когда врачи одного профиля и с равной нагрузкой «в разных регионах получают заработную плату, отличающуюся в разы». Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ищут сотни врачей. Эта профессия является самой востребованной на рынке труда. Из-за дефицита медиков выпускникам медколледжа приходится выезжать одним в составе бригад скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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